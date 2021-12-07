me too！朱立倫呼籲受害者站出來 讓網軍消失

綠營網軍事件延燒，反指控國民黨主席朱立倫也有養網軍，朱立倫今天上午受訪表示，他是真正的受害者，不但每次選舉遭到網軍惡意攻擊、打擊，甚至還會反串製造假新聞，製造惡意指控，連黨內的選舉也來干擾，所以他才是真正的網軍受害者。

朱立倫說，他要誠摯呼籲，不管藍綠，這已經跟藍綠沒有關係，民進黨內也有很多受害者，大家都站出來，用me too、大家都是受害者，共同讓網軍在台灣民主土地上消失，把所有背後養網軍的惡徒們通通揪出來。

他強調，不管是政府或蔡英文總統，都有絕對權力與絕對的責任，不要再養網軍，不要用網軍攻擊對手。

媒體詢問蔡英文目前為止未回應網軍?朱立倫說，蔡英文是網軍從過去奪權到治國的最大的受益者，但是他要再次呼籲，趕快把網軍的魔戒脫下來，因為很快地，這些真相、真面目都會揭露出來。

朱重申，所有受害者，不管是民進黨哪個派系，或國民黨、民眾黨或任何一位政治人物，都站出來，全民唾棄網軍，共同讓網軍在台灣民主土地上消失。

針對網軍氾濫問題，前總統馬英九上午受訪也說，這實在很可怕，也反映民進黨內部的生態，若讓這樣的組織能夠存在，對台灣的民主是絕大的傷害，所以司法等相關機關應徹底調查，能夠加以處罰。否則的話，民主政治無法發展。

對於綠營都說自己是網軍受害者？馬英九回應說，這是蠻正常的託辭。