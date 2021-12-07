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影／招待所終於拆了 顏寬恒操作怪手敲出公保地爭議

攝影中心 / 記者黃仲裕／台中即時報導
顏寬恒（右一）將這塊公保地的違建拆下，凸顯了一個問題。確實有違建就該拆，但所有公保地的地主都面臨到，只能興建臨時建物。不能興建正常建物。記者黃仲裕／攝影
顏寬恒（右一）將這塊公保地的違建拆下，凸顯了一個問題。確實有違建就該拆，但所有公保地的地主都面臨到，只能興建臨時建物。不能興建正常建物。記者黃仲裕／攝影

顏家延宕多時的招待所爭議，今天終於有了進一步的發展，正在參與台中市第二選區立委補選的國民黨參選人顏寬恒今天上午前往南屯，駕駛怪手，敲下弟弟持有的房子第一塊磚瓦。

顏寬恒在受訪時表示，他在此敲下第一塊磚是想強調，做事依法行政，該做就做，該拆就拆，就算是自己弟弟的房子，也絕不手軟。但他話鋒一轉認為，公保地爭議在2011年的時候，監察院就已經約詢內政部。2013年糾正內政部，指正公保地長年侵害持有地主，30年到40年之久。造成什麼結果？造成政府劃編這些公保地之後，卻遲遲未徵收。讓地主想賣、也賣不掉，想蓋、也不能蓋，想等著被徵收，也等了幾十年。卻依舊等不到。

顏寬恒指出，民進黨推動所有縣市政府在1到3年內，進行解編或徵收公保地，也是符合憲法主張人民財產權的事情。他強調公保地確實該拆，但所有公保地的地主，只能興建臨時建物，不能興建正常建物。這樣的困境，所有公保地的地主都是受害者。

台中市第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒（左一）駕駛怪手敲下弟弟持有的招待所第一片磚瓦。記者黃仲裕／攝影
台中市第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒（左一）駕駛怪手敲下弟弟持有的招待所第一片磚瓦。記者黃仲裕／攝影
顏寛恒（前中）説，台中市永春東路三段這一處所謂「顏寬恒招待所」其實是他弟弟的房子。因部分建物位公設保留地上，被指特權、占公有地。記者黃仲裕／攝影
顏寛恒（前中）説，台中市永春東路三段這一處所謂「顏寬恒招待所」其實是他弟弟的房子。因部分建物位公設保留地上，被指特權、占公有地。記者黃仲裕／攝影

顏寬恒 內政部 民進黨

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