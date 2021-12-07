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友邦瓜地馬拉總統在美演說 提台瓜邦交

聯合報 / 記者張加／即時報導
瓜地馬拉總統賈麥岱於美東時間6日在美國智庫發表演說。圖／截自「傳統基金會」直播
瓜地馬拉總統賈麥岱於美東時間6日在美國智庫發表演說。圖／截自「傳統基金會」直播

友邦瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）在美國演說指出，瓜地馬拉是美國的夥伴、盟友，與台灣具外交關係，而非中國大陸。

賈麥岱於美東時間6日在華府智庫「傳統基金會」發表演說，談論美國與瓜地馬拉關係的重要性，以及如何與強化夥伴關係、貿易關係等。

賈麥岱說，「我們認為自己是（美國的）夥伴、盟邦、朋友，儘管這裡的一些政府官員並不真正理解這一點。」

賈麥岱接著說，「我要提出幾件事證明我剛說的話，（我國）與台灣有外交關係，而非中國。我們是該區域仍堅守此事的國家。」

路透報導指出，在不確定宏都拉斯新政府將如何處理對中國大陸關係之際，賈麥岱強調瓜地馬拉為挺台的美國盟友，其政府與美國政策一致。

此外，賈麥岱還說，瓜地馬拉是「穩定的民主國家」，雖然與其它民主國家一樣，有時面臨艱難的挑戰。演說最後，賈麥岱重申，其政府將繼續作為美國的盟邦與朋友。

美國 瓜地馬拉

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