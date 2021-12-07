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造勢炒米粉涉賄選？盧秀燕：檢方偵辦全國都在看

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
檢方調查台中立委補選造勢餐飲，台中市長盧秀燕說，檢方偵辦全國都在看，公平辦理很重要。圖／台中市新聞局提供
檢方調查台中立委補選造勢餐飲，台中市長盧秀燕說，檢方偵辦全國都在看，公平辦理很重要。圖／台中市新聞局提供

台中立委補選炒米粉是否涉及賄選？引發熱議。台中市長盧秀燕今早說，對於炒米粉法務部有規範，選舉可以炒米粉，吃個貢丸湯不為過，法有明定也有公文，就依法律來做。盧秀燕說，對於檢方指揮偵辦，台中市警方受檢方指揮，全國民眾也都在看，公平辦理很重要。

台中市議會市政總質詢登場，國民黨議員陳文政說，最近立委補選造勢場合炒米粉被檢調偵辦，有人檢舉吃太好是賄選，法務部有函示炒米粉不構成賄選，但萬一有人吃了好幾碗，吃太好、吃太飽會不會變成賄選？

台中市法制局長李善植說，賄選是提供物品，價值足以動搖投票選舉意願，依照法務部函示，如果是炒米粉、簡易便當，以社會觀念來說，不至於因為一點小食物，就影響投票意願。

陳文政說，民進黨11月27日在北屯知名餐廳舉辦公投說明會，當時蔡英文總統、副總統賴清德等人都到場，該餐廳消費不便宜，台下有圓桌，桌上有特定團體名牌、還有每人專用碗筷，當時吃飯有沒有付錢？他質疑種種跡象已涉及賄選要件。

陳文政質疑，立委補選炒米粉被檢調偵查，民進黨擺桌設宴卻沒人查辦？以桌菜招待特定人，要求公投投下不同意票，已涉及公投法36、37條「期約」、「不正利益」要件，要求警方主動偵辦。

警察局長蔡蒼柏說，查賄主辦機關是檢察署，警方會配合檢察官指揮偵辦。

賄選 台中市 立委補選

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