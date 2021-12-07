出席科技救災論壇 徐國勇：救災結合科技才不流於想像

內政部今舉辦「科技計畫成果說明會暨消防科技救災論壇」，展示各項最新科技救災設備，邀請氣象達人彭啟明進行演講，內政部長徐國勇也親自到場致詞頒發感謝狀。

徐國勇說，「救災若未結合科技，就只會流於想像」，近年消防署於新興科技計畫導入最新智慧科技的應用，結合防救災人員經驗，研發、更新救災設備系統，期待未來可廣泛運用於防救災各面向，增進消防救災人員安全，提高我國整體的防救災效能，保障國人生命財產安全。

內政部表示，消防署現階段開發的資訊應用系統，可第一時間將救護車上病人的生命徵象傳送到預計送達的醫院，提升醫治效率，另外也整合民間各類媒體訊息發布管道，即時傳達民眾重要防災訊息，提高民眾對災害的警覺與應變能力，以及災後的恢復，減緩災害造成的衝擊。

內政部指出，消防署科技計畫將持續應用5G技術優勢，提升搜索救援、消防訓練與緊急救護效率，同時結合大數據、人工智慧、擴增實境、地理資訊系統等技術，進一步提高災害預測的精準度，降低災害損失。