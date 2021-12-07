立院三讀 50歲以下退伍青年務農也可提繳農退

為配合「農民健康保險條例」修正，放寬50歲以下、且未領取退休俸或退伍金的退伍軍人可申請農民健康保險，立法院會今三讀通過增訂「農民退休儲金條例」第3條之1條文，使符合相關規定者，也可提繳農民退休儲金。

依現行「農民健康保險條例施行細則」第20條之1規定，軍人保險退伍給付屬於社會保險老年給付 ，已領取軍人保險退伍給付的農民，無法提繳農民退休儲金。

國民黨立委楊瓊瓔指出，據統計，農職保投保年齡中，退伍軍人轉任的農民最年輕，每年有將近8成的退伍軍人服役不到10年，且多數平均退伍年齡僅34歲，卻因現行法令遭農保資格排除在外，只能從事學經歷門檻低的工作，恐造成社會人力資源浪費。

國民黨立委謝衣鳳表示，農業領域長期面臨缺工問題，藉由農委會和國防部合作，輔導退伍軍人從農，可補充農業勞動力不足的困境；為保障軍人退伍從農者的老年經濟安全，也應讓他們能自願加入農民退休儲金。

因鼓勵服短役期、未具領取退休俸資格的退伍青年，儘早投入農業生產就業，立法院修正「農民健康保險條例」，放寬50歲以下、且未領取「陸海空軍軍官士官服役條例」第二十三條退休俸或退伍金的退伍軍人，可申請參加農民健康保險。

為保障農民的退休生活，立法院今一併三讀增訂「農民退休儲金條例」，放寬相關人員也可提繳農民退休儲金，不受未領取相關社會保險老年給付的限制。