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藍綠白合體被提2024大位 柯文哲詭笑、侯友宜稱虛構

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
主持人提到2024總統大選，稱柯侯鄭為2024最有可能選總統的現任縣市首長，不過三人一聽到此話，柯文哲露出詭異表情、侯友宜保持微笑、鄭文燦則一開始毫無表情，不過後也不約而同露出尷尬微笑。圖／引用自直播
主持人提到2024總統大選，稱柯侯鄭為2024最有可能選總統的現任縣市首長，不過三人一聽到此話，柯文哲露出詭異表情、侯友宜保持微笑、鄭文燦則一開始毫無表情，不過後也不約而同露出尷尬微笑。圖／引用自直播

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦今天同台出席遠見高峰會，暢談北北桃首都圈的城市抗疫學，由於柯侯鄭三人是2024挑戰大選呼聲高的現任縣市首長，三人進場前，媒體問這場是否為藍綠白合體？僅柯文哲「呵呵呵呵呵」回應，侯鄭則相當低調。

儘管今天高峰會主題為城市抗疫學，不過主持人一開場就提到2024總統大選，稱柯侯鄭為2024最有可能選總統的現任縣市首長，不過三人一聽到這個引言，柯文哲露出詭異表情、侯友宜保持微笑、鄭文燦則一開始毫無表情，不過後也不約而同露出尷尬微笑。

甚至侯友宜致詞時一開場，除先稱柯文哲、鄭文燦是好朋友，侯也說，剛剛被主持人一講，今天來這裡好像不太對，剛剛主持人那一段引言，純屬虛構。

柯侯鄭三人是2024挑戰大選呼聲高的現任縣市首長，今天三人難得同台。記者林麗玉／攝影
柯侯鄭三人是2024挑戰大選呼聲高的現任縣市首長，今天三人難得同台。記者林麗玉／攝影

柯文哲 侯友宜

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