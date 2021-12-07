聽新聞
test
0:00 / 0:00
藍綠白合體被提2024大位 柯文哲詭笑、侯友宜稱虛構
台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦今天同台出席遠見高峰會，暢談北北桃首都圈的城市抗疫學，由於柯侯鄭三人是2024挑戰大選呼聲高的現任縣市首長，三人進場前，媒體問這場是否為藍綠白合體？僅柯文哲「呵呵呵呵呵」回應，侯鄭則相當低調。
儘管今天高峰會主題為城市抗疫學，不過主持人一開場就提到2024總統大選，稱柯侯鄭為2024最有可能選總統的現任縣市首長，不過三人一聽到這個引言，柯文哲露出詭異表情、侯友宜保持微笑、鄭文燦則一開始毫無表情，不過後也不約而同露出尷尬微笑。
甚至侯友宜致詞時一開場，除先稱柯文哲、鄭文燦是好朋友，侯也說，剛剛被主持人一講，今天來這裡好像不太對，剛剛主持人那一段引言，純屬虛構。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言