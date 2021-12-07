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美商務部長與王美花視訊 談關鍵供應鏈等議題
美國在台協會（AIT）今指出，美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）與台灣經濟部王美花部長首度舉行視訊會談，談及半導體供應鏈等議題。
據美國商務部新聞稿，雷蒙多表示，透過合作，可以建立商業聯繫與更多投資，這將創造高薪工作機會，強化關鍵供應鏈，並深化雙邊整體經濟關係。
另據AIT今天發布的新聞稿，會談中，雷蒙多與王美花討論了美台商業與投資關係的重要性，並同意透過新建立的「美台技術貿易暨投資合作架構（TTIC）」進行合作。
TTIC的成立宗旨為拓展美台的商業合作計畫，並商討在半導體等領域的行動方案，以鞏固關鍵供應鏈，並促進雙邊的貿易和投資。TTIC也將針對美台投資環境、產業趨勢及新機會的合作方案提供支持，同時擴展雙邊的貿易和投資。
AIT表示，雷蒙多與王美花也同意指定合適的代表，為接下來關鍵供應鏈相關的活動交流，和其他與美台利益相關的議題，持續研擬合作計畫。
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