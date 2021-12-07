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開挖土機拆自家違建 顏寬恒：持有公保地才是受害者

聯合報 / 記者陳秋雲洪敬浤／台中即時報導
國民黨立委補選參選人顏寬恒弟弟的房舍涉及違建，今上午門口停著挖土機，顏寬恒自己敲下第一塊磚。記者黃仲裕／攝影
國民黨立委補選參選人顏寬恒弟弟的房舍涉及違建，今上午門口停著挖土機，顏寬恒自己敲下第一塊磚。記者黃仲裕／攝影

國民黨立委補選參選人顏寬恒家族的違建，成為補選熱門議題。顏寬恆今早開挖土機，敲下違建部分第一塊磚。顏寬恒事後受訪說，他敲下第一塊磚，表明依法辦理，即使自己弟弟的房子，只要涉及違建絕不手軟。顏寬恒說，「持有公保地，我們才是受害者」。

針對顏寬恒家族的違建，顏寬恒說，都依照規定辦理，安全的規範內內拆除。他強調，公保地是持有人的惡夢，持有公保地不能蓋合法建築，所以這是政府都市計畫過去錯誤所造成結果。

顏寬恒說，他親自啟動挖土機敲下第一塊磚，表達他做事依法辦理，即便是自己弟弟的房子，只要違法絕不手軟，但是「持有公保地，我們才是受害者」。

顏寬恒支持者的造勢場合炒米粉也成話題，顏寬恒說，這證明民進黨雙標，炒米粉是法務部認定合法的，選舉期間一般茶水、台灣小吃、便當等，沒有對價關係，不會構成賄選，卻被對手、媒體操作成顏寬恒支持者發起的炒米粉就是在賄選，無限上綱，這在法律解釋與所有人認知都是相違背的。

他強調，檢調在偵辦顏寬恒支持者的炒米粉案件，不斷約談、疲勞轟炸，不符合比例原則，對手陣營舉辦的造勢場、公投宣講，提供的物品、餐飲、場地規模都在我們之上。

顏寬恒質疑，法律有沒有一致性？乾脆要求顏寬恒支持者不可以幫忙造勢、不可以助選，顏寬恆也不可以跑行程。

顏寬恒 違建 賄選

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