柯文哲三問誰讓網軍黨同伐異 蘇貞昌：違法行為都會嚴查

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，引爆綠營網軍風暴，台北市長柯文哲上周在臉書發起號召網友一人一信寄到行政院嚴查網軍，昨深夜又在臉書三問行政院長蘇貞昌，是誰讓網軍呼風喚雨，黨同伐異。行政院長蘇貞昌上午回應，違法行為不容許，都會嚴查嚴辦。

柯文哲在臉書以「致行政院蘇貞昌院長」為文提到，古今中外，歷史的迫害往往來自執政者對權力的不知節制、更因為旁觀者的輕忽冷漠。他寫到，他要請問蘇院長，是誰讓網軍呼風喚雨，黨同伐異？柯文哲說，他要呼籲蘇院長遵守承諾，徹底嚴查網軍，不再讓有權力者運用國家資源對他人侵害。

對此，蘇貞昌上午出席「2021年南島民族論壇開幕式」前受訪時，媒體詢問柯文哲三問，另也提問，國民黨主席朱立倫說要刪除所有網軍，今年8月臉書上卻爆出大量越南帳號。

蘇貞昌回應，台灣是民主法治的國家，言論自由、民主行動，都保護尊重，但是違法的行為不容許，都會嚴查、嚴辦。