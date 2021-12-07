高嘉瑜蔡易餘台大學姊弟好交情 還幫宣傳極光哈蜜瓜
立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案，受國人關切，家暴案未被揭露前，高嘉瑜上個月受昔日台大法律系學弟、嘉義縣立委蔡易餘邀請，南下義竹鄉公投宣講，還在臉書宣傳嘉義縣「極光」哈密瓜，高嘉瑜出面揭發林秉樞暴行後，蔡易餘譴責暴力，為學姊高嘉瑜加油，說明兩人好交情。
媒體報導，高嘉瑜前助理馬文鈺透露，高嘉瑜黨內沒派系，朋友也不多，綠營只有被稱為嘉義「玄彬」的蔡易餘跟她比較好。蔡易餘說，他與高嘉瑜從學生時間就認識，高是大他一屆台大法律的
學姊，高選學生會長，他就是高的死忠樁腳。
高嘉瑜揭發林秉樞暴行提告後，蔡易餘貼臉書說，高嘉瑜向警方提告男友家暴，讓大家非常不捨，「我們要共同譴責暴力，任何形式的暴力都應該被譴責，對人身自由等各方面的傷害。」
高嘉瑜家暴案未曝光時，臉書發文「歡迎大家到嘉義聽公投說明會！」；上月21日高南下宣講與蔡易餘合唱「玻璃心」；上月25日又發文宣傳蔡易餘送她的嘉義「極光」哈密瓜。高嘉瑜說，「沒看過極光，也要吃過極光，感謝嘉義玄彬蔡易餘，讓我知道嘉義有極光」；蔡易餘回說，「我追貨車追了很久才拿到一顆嘉義極光！」。
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