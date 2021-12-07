嚴查網軍？柯文哲再三問蘇貞昌：誰讓網軍呼風喚雨？

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，引爆綠營網軍風暴，台北市長柯文哲上周在臉書發起號召網友一人一信寄到行政院嚴查網軍，昨深夜又在臉書三問行政院長蘇貞昌，是誰讓網軍呼風喚雨，黨同伐異；蔡英文總統高喊轉型正義、邁向和解，卻在同胞裡製造敵人?

柯文哲在臉書以致行政院蘇貞昌院長文中提到，古今中外，歷史的迫害往往來自執政者對權力的不知節制、更因為旁觀者的輕忽冷漠。

柯文哲說，蘇院長過去擔任美麗島辯護律師，為台灣民主貢獻多年，當年黨外人士發起民主運動，反黨國體制壓迫，面對戒嚴惡法威嚇，屢仆屢起，才換來今日民主台灣。

柯說，解嚴34年來，一黨專政看似落幕，但其實只是「轉移」了，黨政軍從未退出媒體，對言論的扼殺、對自由的箝制也並未休止。

柯提到，「 新聞自由」應是民主的基石，但今天，政治人物、名嘴、網軍跟特定媒體卻結合成一條龍產業鏈，成為假訊息的幕後黑手。他們斷章取義、作哏圖，丟到特定粉專廣傳，再由名嘴、民代接手，抹黑、抹黃、抹紅無所不抹。塑造假民意、造謠帶風向樣樣來，玩到走火入魔處，人民早已分不清什麼是事實，也沒有道德底線。

他要請問蘇院長，是誰讓網軍呼風喚雨，黨同伐異？是誰一邊說要處理政黨及其附隨組織不當財產，一邊拿著國家資源來剷除異己？蔡英文總統在「鄭南榕殉道29周年追思紀念會」高喊轉型正義、邁向和解，是誰在同胞裡製造敵人？

柯文哲說，他要呼籲蘇院長遵守承諾，徹底嚴查網軍，不再讓有權力者運用國家資源對他人侵害。政府高層不能變成加害者、也不該是旁觀者，因為藉由互信基礎薄弱的社會牟利，本身就是一種罪惡。