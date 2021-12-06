幕後／林秉樞遊走各派系 被騙的人恐比檯面上多

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，林被爆與民進黨新潮流系前總召段宜康友好，也有新系人士指林有計畫接近新系。知情人士指出，林秉樞不僅接近新系，其實遊走各派系，除新系之外也有不少人在案發前與林秉樞有來往。

林秉樞事件讓曾與他往來的綠營人士「人人自危」。民進黨正國會系立委陳亭妃表示，相關傳言都是從媒體上看到，沒有辦法論斷真假，「希望曾經跟他關係不錯的、或是曾經有做過什麼合作的，還是都要一次講清楚，可能會比較好，而不要是一次爆、兩次爆、三次爆」。

知情人士指出，林秉樞與政治人物的交友模式都是先透過臉書聊天，一開始會對政治人物提出的政策或發言表達認同，隨後就會試圖約見面，縱使有些立委或民代有答應，有些沒答應，但只要網撒出去撈到一、兩個，就算賺到，從此這些立委和民代就變成林秉樞口中的「朋友」。

知情人士也說，林秉樞對政治人物出手很大方，經常在聊天後就送書或送禮，且送書不是只送1本，而是送1大批，政治人物自然對此人會感到「友善」，再加上政治人物經常在外與陌生選民打交道，時常碰到陌生卻主動攀談的人，自然不疑有他。

對於林秉樞接近段宜康及立委林宜瑾等新系人士，知情人士指出，林秉樞接近新系的意圖明顯，但林秉樞其實每個派系都接觸，因此在新系人士眼中，林是個「消息很多的人」，有些新系人士為了交換資訊，樂意與林秉樞聊天，相同情況在其他派系人士眼中也是如此。

另有民進黨人士指出，在高嘉瑜案爆發前，林秉樞在外某些招搖撞騙的行徑就被黨內人士發現，例如在外常自稱與某些民進黨政要很熟，藉此擺姿態，但林秉樞非民進黨人士，派系間只能藉由「互相查證」來比對林的囂張行為是否屬實；也由於林的背景神秘，派系間就算得知「有點問題」，也不知如何反應，最後導致林秉樞在黨內自在地行走，竟與每個派系都能沾上一點邊。

知情人士說，林秉樞的詐騙手法看似很拙劣，利用簡單聊天與送禮就和政治人物搭起「友誼的橋樑」，外界都不敢相信，但政治圈有太多類似的江湖術士，無論時代如何變遷，都有人會上當；過去「騙扁少年」黃琪用塔羅牌就使前總統陳水扁受騙，如今又有林秉樞上演神鬼交鋒，政治人物平常看似犀利，其實生活很封閉，根本沒有外界想像中那麼機靈。