斯洛伐克經濟部次長 盼台斯持續強化供應鏈安全合作

斯洛伐克經濟部政務次長葛力克率團訪台，據外交部轉述，葛力克在外交部晚宴表示，期盼台斯能持續強化在經貿投資、供應鏈安全等領域的交流合作。

外交部今晚發布新聞稿指出，外交部長吳釗燮6日晚宴歡迎率團來台參加「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」的葛力克（Karol Galek）訪問團；吳釗燮表示，相信葛力克此行將進一步加強雙邊交流合作，讓雙邊關係持續正向發展。

葛力克致詞指出，榮幸率領史上規模最大的訪團訪問台灣，透過率團回訪，期盼台斯能持續強化在經貿投資、關鍵產業、教育科研及供應鏈安全等領域的交流合作；台灣與斯洛伐克都是小而強大的國家，相信雙方的自由民主連結，將進一步推進雙方交流合作，共同創造互惠繁榮的民主典範。

葛力克率領斯國官、研、產、學界代表的43人訪問團，5日至10日搭乘專機訪問台灣；訪團成員包括斯洛伐克經濟、外交、教育科研暨體育、創新及能源局、商務局、投資局及國家科學院等共18位跨部會高階官員，並有涵蓋太空、生技、半導體等產業25家企業代表。