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朱立倫批綠網軍治國 民進黨：先交代越南網友怎麼來的

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。聯合報系資料照片／記者劉宛琳攝影
國民黨主席朱立倫。聯合報系資料照片／記者劉宛琳攝影

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，事後卻有人在PTT網站上試圖替林秉樞洗白帶風向，扯出網軍案外案，國民黨主席朱立倫批評民進黨靠網軍奪權治國。民進黨發言人周江杰今天表示，朱立倫作為一黨主席，卻無的放矢亂扣帽子，發言品質更像是不及格的網軍，他也希望朱立倫解釋今年8月臉書上爆出大量越南帳號是怎麼回事？「朱主席有空亂扯網軍，不如快點叫國民黨立委回去審預算，不要拖累國家整體發展。此外，相較於林秉樞的個人行為，國民黨立委集體罷審總預算造成的影響，更是影響全台民眾權益。」

周江杰表示，高嘉瑜遭到性別暴力事件，受到全國關注，民進黨第一時間譴責暴力，並向高嘉瑜表達關心慰問，支持高採取法律行動；反觀國民黨有中央委員則是第一時間羞辱受害者，受到各界撻伐，國民黨至今仍未說清楚懲處結果。

周江杰指出，現在朱立倫跟國民黨的黨公職為了政治鬥爭，無限上綱亂扯網軍，這種只為國民黨政黨利益而再次消費受害者的行為，令人唾棄。

周江杰指出，朱立倫只會補風捉影批評網軍，但在國民黨主席競選期間接手江啟臣前主席的網路機器人大軍，要不要先對社會說明交代一下？「還有，朱主席自己的臉書在今年八月，被網友踢爆出現大量越南帳號以相同中文內容留言，朱立倫要不要先交代一下自己的『越南網友』是怎麼來的，如何使用網軍帶風向的？」

周江杰說，國民黨不僅發動公投亂全台，在立法院也罷審預算，讓明年的軍公教加薪、育兒津貼計畫、產檢補助計畫、不孕症補助、營養午餐補助、汰換老舊機車補助，都被卡在立法院。

周江杰指出，朱立倫刻意將林秉樞一案混淆視聽、捕風捉影扣執政黨帽子，是不是要轉移國民黨杯葛總預算的荒謬行為以及模糊公投案的輿論焦點，好擺脫外界認為朱立倫無法團結國民黨，甚至領軍無能的壓力？

國民黨 朱立倫 民進黨 網軍

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