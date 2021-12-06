快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

整治網軍亂象 李貴敏：有必要修法規範政治人物

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委李貴敏。本報系資料照
國民黨立委李貴敏。本報系資料照

民進黨立委高嘉瑜遭燒施暴一案延燒，引發後續網軍亂象討論。國民黨立委李貴敏今天表示，針對網軍肆虐，操弄政治風向等爭議，實有必要推動修法，規範政府機關或政治人物雇用網軍在網路上宣傳，須視同廣告揭露，以保障人民知的權利。

李貴敏認為，這樣的制度設計並非網路實名制，而是揭露廣告與一般網路文章的區別，讓民眾接觸廣告式資訊的同時，不至於被隱瞞、愚弄。

李貴敏說，近年重大新聞事件，幾乎都可見到網軍活動的影子。尤其政府機關或政治人物雇網軍帶風向，更近似匿名黑函。因此她日前特地變更財政委員會議程，到監察院審計部考察，一方面關注政院編列媒體政策與業務宣傳費金額，從去年15億元暴漲到20億元，更希望審計部重視政府拿人民納稅錢亂做宣傳的問題。

李貴敏說，政府大舉編列預算做文宣，但到底有多少交給公關公司、網軍操作，外界無從得知；說好聽是政策宣傳，實際上卻是匿名黑函。這些情況若不加以遏止，未來亂象只會越來越嚴重，腐蝕言論自由與民主政治的根基。

李貴敏說，現在對於政府機關買廣告、選舉時的選舉廣告、置入性行銷等，都已有一定的法律規範，但對網軍文章、置入性行銷，則應明確定位，有收錢就是廣告。舉凡中央、地方政府和民選首長、中央、地方民代，只要雇用網軍，有對價關係，就必須讓資訊公開揭露，標明委託人；並訂定嚴厲的罰則和吹哨者條款，才是合理作法，同時提高操作網軍難度，削弱網軍的囂張氣焰。

廣告 李貴敏

延伸閱讀

影／林秉樞網軍案 徐巧芯：寄錄音筆給段宜康請他出來打球

突襲考察審計部 李貴敏：因民進黨政府拿納稅錢反公投

台北買房得從明朝開始存錢 楊金龍：我也是40歲才買房

李貴敏憂跟騷法「形同虛設」 要再催生一部名實相符的法案

相關新聞

索羅門總理控「台灣代理人」策動政治動亂 外交部駁斥

對於索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）於6日不信任案辯論中指出，日前索羅門群島首都的動盪是受到...

台灣關係法推手杜爾辭世 國民黨：永遠活在台灣人心中

「台灣關係法」重要推手、美國共和黨前參議員鮑勃·杜爾 (Bob Dole)因病辭世，國民黨致上深切哀慟之意，盼家屬能夠節...

朱立倫批綠網軍治國 民進黨：先交代越南網友怎麼來的

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，事後卻有人在PTT網站上試圖替林秉樞洗白帶風向，扯出網軍案外案，國民黨主席朱立倫批評民...

整治網軍亂象 李貴敏：有必要修法規範政治人物

民進黨立委高嘉瑜遭燒施暴一案延燒，引發後續網軍亂象討論。國民黨立委李貴敏今天表示，針對網軍肆虐，操弄政治風向等爭議，實有...

【重磅快評】公路總局IP查無此人就結案？好大的交通布

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，已演變成綠營網軍大亂鬥，近日網友更發現林秉樞案的維基百科資料遭IP位址登錄在公路總局...

辣台派重出江湖卻被高嘉瑜案打亂 綠營網軍網內互打醜態盡現

近年綠營網軍操作到極致的代表，就屬2020總統大選前的民進黨黨內初選，蔡英文總統打出「辣台妹」形象，集結了一批「辣台派」支持，將當時的競爭對手賴清德打得潰不成軍。當時的一段經典訪問是賴清德在鏡頭前請求蔡總統要網軍停止對他的攻擊。當年蔡總統先在黨內提名擊敗賴清德，又在大選打敗韓國瑜連任總統，網軍的操作就是蔡總統勝選的關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。