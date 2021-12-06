整治網軍亂象 李貴敏：有必要修法規範政治人物

民進黨立委高嘉瑜遭燒施暴一案延燒，引發後續網軍亂象討論。國民黨立委李貴敏今天表示，針對網軍肆虐，操弄政治風向等爭議，實有必要推動修法，規範政府機關或政治人物雇用網軍在網路上宣傳，須視同廣告揭露，以保障人民知的權利。

李貴敏認為，這樣的制度設計並非網路實名制，而是揭露廣告與一般網路文章的區別，讓民眾接觸廣告式資訊的同時，不至於被隱瞞、愚弄。

李貴敏說，近年重大新聞事件，幾乎都可見到網軍活動的影子。尤其政府機關或政治人物雇網軍帶風向，更近似匿名黑函。因此她日前特地變更財政委員會議程，到監察院審計部考察，一方面關注政院編列媒體政策與業務宣傳費金額，從去年15億元暴漲到20億元，更希望審計部重視政府拿人民納稅錢亂做宣傳的問題。

李貴敏說，政府大舉編列預算做文宣，但到底有多少交給公關公司、網軍操作，外界無從得知；說好聽是政策宣傳，實際上卻是匿名黑函。這些情況若不加以遏止，未來亂象只會越來越嚴重，腐蝕言論自由與民主政治的根基。

李貴敏說，現在對於政府機關買廣告、選舉時的選舉廣告、置入性行銷等，都已有一定的法律規範，但對網軍文章、置入性行銷，則應明確定位，有收錢就是廣告。舉凡中央、地方政府和民選首長、中央、地方民代，只要雇用網軍，有對價關係，就必須讓資訊公開揭露，標明委託人；並訂定嚴厲的罰則和吹哨者條款，才是合理作法，同時提高操作網軍難度，削弱網軍的囂張氣焰。