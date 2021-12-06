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【重磅快評】公路總局IP查無此人就結案？好大的交通布

聯合報 / 主筆室
維基百科上黃偉哲的暱稱日前曾被改為西瓜市長，IP位址又是來自政府機關。圖／擷取維基百科畫面
維基百科上黃偉哲的暱稱日前曾被改為西瓜市長，IP位址又是來自政府機關。圖／擷取維基百科畫面

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，已演變成綠營網軍大亂鬥，近日網友更發現林秉樞案的維基百科資料遭IP位址登錄在公路總局的用戶更動。交通部長王國材今（6）回應，該線路確實是公總對外上網線路使用，但經查當天並沒有連結到維基百科的IP。公家部門網路涉入網軍案，坐實了外界對於網軍「寄生」公部門的傳聞，如果交通部想以「查無此人」就結案，門都沒有！

昨（5日）晚有網友在PTT貼文表示，林秉樞的維基百科上，在「互動過的名人」名單中，2日被人特別加上副總統賴清德、台北市長柯文哲。林秉樞與多名綠營人士交往密切，但家暴案發生後，綠營人士紛紛與其切割，大家都說「不熟」，林秉樞維基百科中卻被特意加上這兩位政壇人物，帶風向的意味相當明顯。

而更動者的IP位置，第一時間指向國發會，引來外界「國家級」網軍的質疑，國發會隨即發聲明表示，很多中央機關的IP都會以國發會名義登記，該IP是「公路總局」登錄使用。隨後，公總坦言確實是該局使用的IP，但經查並沒有人連上維基百科IP更動。

維基百科屬於開放式的網路百科，人人都可以上去編輯，也就是因此特性，加上維基百科是很多人搜尋人物資料的參考資料，雖然設有管理員進行過濾、把關，但百密一疏、防不勝防，在編輯條目內惡搞、引戰或是兩派人馬攻防的狀況屢見不鮮。但過往大家往往只當成茶餘飯後的話題，但這一回卻是出自政府機關的網路IP，顯然已經涉及以國家資源攻擊政敵。

農委會1450網軍案遭揭露後，民進黨政府非但沒有收手，反而因為食髓知味，更是動用公帑大撒網路宣傳費，各部會編列高額預算聘用眾多臉書小編，也讓「小編」成為一門好生意，行政院光是明年就編列20億元的宣傳廣告費，比今年多了5億元，令人質疑的是，這麼多的宣傳費到底花到哪裡去？

目前看起來，這些大筆宣傳費去向不外乎兩種：一是用來安插在各個中央政府機關裡的「細胞」，否則就是委外給公關公司，承平時，小編負責部會政令宣導、製作哏圖，一旦出現政府負面或爭議事件時，旋即化身成網路打手，在暗黑處攻擊政敵甚至質疑政府政策的網友，或是發洗白文。也就是沒事「洗腦」，有事「洗地」，這種花人民的納稅錢帶風向、圍剿質疑異議者，已成民主社會最大的殺手。

公總IP事件發生後，網友再接再厲今天又在PTT爆卦貼文「國發會IP匿名編輯的新受害者黃偉哲」，內容指出台南市長黃偉哲在維基百科上的暱稱原本是「阿哲市長」，卻被匿名編輯成「西瓜市長」，而編輯的網路IP位址又被查出屬於國發會，希望國發會也查查是個哪個部會使用。但不論IP是登錄在哪個部會，顯然，這種「隱身」在各部會中的網軍早已非個案，隨時伺機出手。

依照目前公私部門對於資安管制技術，公路總局要查到從哪台電腦連上維基百科一點都不難，公路總局與交通部打迷糊仗，以為拖久了大家就忘了，別想用交通「布」掩蓋這不堪聞問的國家級網軍案。

維基百科 林秉樞

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