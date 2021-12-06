索羅門總理控「台灣代理人」策動政治動亂 外交部駁斥

對於索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）於6日不信任案辯論中指出，日前索羅門群島首都的動盪是受到台灣「代理人」所策動，我外交部今駁斥蘇嘉瓦瑞總理的不實指控，並譴責蘇嘉瓦瑞不負責任的言行。

據法新社等媒體報導，索羅門群島首都荷尼阿拉上月發生抗議與動亂，要求蘇嘉瓦瑞下台，國會於6日表決對蘇嘉瓦瑞的不信任案，不信任案未過關；蘇嘉瓦瑞指控「台灣代理人」暗中策動日前的政治動亂，而他不會屈服。

外交部發言人歐江安今表示，外交部關切索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞6日在索羅門國會不信任案辯論中，宣稱日前在索國首都所發生的群眾動盪事件，是受到台灣「代理人」所策動；外交部嚴正駁斥蘇嘉瓦瑞的不實指控。

歐江安說，對於蘇嘉瓦瑞將個人施政不力所引發的群眾不滿聲浪，嫁禍至台灣政府及對我國友好的民主派人士，外交部對蘇嘉瓦瑞不負責任的言行表達遺憾並予以譴責。

外交部重申，期盼索羅門群島人民持續以和平理性的方式，表達意見及對自由民主的支持；我國政府同時呼籲索羅門群島中央政府傾聽人民的聲音，切莫妄想依循中國獨斷專權的模式治理國家及統治人民，背棄太平洋區域良善的民主制度與團結傳統。