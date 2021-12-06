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林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

晃了一下！晚間21時05分地牛翻身 規模5.3震央在宜蘭

羅智強提反政府網軍公投 朱立倫：國民黨團先強力監督

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。本報資料照片
國民黨主席朱立倫。本報資料照片

林秉樞網軍案持續延燒，國民黨副秘書長、台北市議員羅智強提出「反政府網軍公投」。對於是否支持這樣的作法，國民黨主席朱立倫下午受訪表示，國民黨會先從立法院黨團來強力的監督，如果民進黨還不知道悔改，國民黨會動用一切的力量，包括公投來讓民意能更展現出來。

朱立倫表示，民進黨養網軍，用網軍來奪權、治國， 一定會用網軍毀掉台灣。他再度呼籲蔡總統不但要趕快脫下網軍這個魔戒，立法院不分朝野也一定要強力監督，並刪除所有政府養網軍的預算。不要只看眼前魔戒的力量，真正害了台灣，將來會讓我們沒有是非、人權、民主的就是網軍。

對於羅智強提出的反政府網軍公投，若政府人員有養網軍必須關十年。朱立倫表示，他看到了，這是民意的一個強烈的怒吼，國民黨會先從立法院黨團強力的監督，如果民進黨還不知道悔改，國民黨會動用一切的力量，包括公投，讓民意所痛恨的網軍治國、網軍毀台的情況能夠解決。

對於民進黨立委高嘉瑜家暴案延燒到綠營網軍案，是否會擔心沖淡民眾關心公投的熱度？朱立倫表示，他認為更明確的一件事，是讓大家看清楚民進黨各派系神鬼交鋒的情況，知道民進黨各派系長期養網軍，是摧毀台灣最嚴重的暗黑力量，這才是關鍵。

而今天上午朱立倫赴宜蘭進行公投宣講，對於新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕對公投的態度。朱立倫重申，每位縣市長都有不同的方式、用不同具體的行動來表達對公投的支持，大家拭目以待。而他剛剛在宜蘭，他相信每一位宜蘭的鄉親都會很明確的表達民意和對四項公投的支持。

公投 朱立倫 民進黨

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