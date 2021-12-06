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影／疑司委會干涉司法 綠委轟：國民黨勿私設堂口

聯合報 / 記者賴韻如／台北即時報導
民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘質疑，國民黨藉由立法院國會的形式，用委員會私設堂口打壓司法，護航中二選區，涉及到是否有賄選的狀況。圖／截自直播畫面
民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘質疑，國民黨藉由立法院國會的形式，用委員會私設堂口打壓司法，護航中二選區，涉及到是否有賄選的狀況。圖／截自直播畫面

民進黨立法院黨團今(6)日召開記者會，質疑司委會干涉司法，召委葉毓蘭稱肚子痛休會。黨團副幹事長蔡易餘表示，中二選區在上個禮拜都有媒體，不管是在政論節目，甚至網紅報導，都有看到中二選區都有所謂熱心人士辦說明會，說明會提供豪華餐點，內容有夠澎湃，可以吃得超飽，這一件事情被媒體揭露，也有人具體提出檢舉，甚至看到在中二選區，不管是雙方的候選人，陣營也都有提出這樣的狀況，基於司法維護選舉的乾淨風氣，檢調去做相關的偵訊，其中傳喚4位里長跟22名里民到場說明，說明之後，這幾位被傳喚的人士都直接請回，事實上檢調只是很單純的去了解狀況，沒有任何問題。

蔡易餘說，國民黨不要藉由立法院國會的形式，用委員會私設堂口，護航中二選區，這涉及到是否有賄選的狀況，國民黨不要私設堂口打壓司法。

黨團幹事長劉世芳指出，國民黨每次都是用「行政不中立」這五個字，一直在偷渡很多不同的議題，像今天司法法制委員會，很明顯要偷渡中二選區的問題，中二選區現在已進入選罷法程序處理中，不宜由跟司法偵查相關的單位，包括檢警調，到立法院來做任何，不管是法律上的解釋，或者是在中二選區裡發生的狀況，非常不妥，所以民進黨提出散會動議，沒有想到葉毓蘭召委認為不妥當，她用肚子痛為由休會，民進黨仍然要表達黨團的立場，應該還給司法偵查一個乾淨的偵查程序，千萬不要用這樣的方式來干涉司法。

司法 民進黨 立法院

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