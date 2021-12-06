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被網軍改維基上暱稱變「西瓜市長」 黃偉哲這樣回應
有人將台南市長黃偉哲在維基百科的暱稱，改為「西瓜市長」，台南巿長黃偉哲回應說，網路是工具，應可做更多有意義的事，將會更好。不過，今天上維基百科，已沒西瓜市長。
黃偉哲在維基百科上的暱稱原為阿哲市長，最近卻被人改為西瓜市長。政壇人士說，黃偉哲在參選台南市長期間，因各界都認為他穩當選，被稱擺個西瓜出來都會選上，調侃他是西瓜市長，但也令人羨慕。
最近因立委高嘉瑜遭恐怖情人林秉樞施暴，扯出網軍負面訊息，藍營也批民進黨政府網軍治國，昨天國民黨主席朱立倫還請蔡英文總統拿掉網軍魔戒，中廣董事長趙少康甚至喊話蔡英文，請她約束網軍。
針對網軍問題，黃偉哲今天表示，「相關的事情已經進入司法偵辦我們予以尊重，網路是工具，可以幫忙賣農產品，網路也可能帶來負能量，最重要的是人心的良善」。
他舉例，像最近有一則網路新聞，這位台南的張爸爸賣橘子籌措女兒的醫藥費，還請大家多多幫忙。
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