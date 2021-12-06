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左楠議員選舉引發民眾黨地方內戰 劉宥廷宣布退黨參選

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
前媒體人劉宥廷（中）不滿民眾黨高雄地方黨部，今宣布退黨參選。記者陳弘逸／攝影
前媒體人劉宥廷（中）不滿民眾黨高雄地方黨部，今宣布退黨參選。記者陳弘逸／攝影

高雄市議員第四選區（左營、楠梓）現有8席，因人口增加明年可望多1席，民眾黨本月初公告首波地方選舉提名名單，令先前表態要投入左楠區選舉的前媒體人劉宥廷不滿，並高掛看板訴求「公平正義的選舉」更批黨內黑箱作業，同時宣布退黨；面對指控民眾黨高雄黨部主委出面澄清，也表明退黨是個人自由。

劉宥廷指出，9月初加入民眾黨表明參選意願，也向地方黨部送件並爭取參選，但始終無法跟高雄黨部主委見面，一個多月來，疑遭文件程序擱置，且臉書粉絲專頁上線，還遭黨部指未經程序，要求下架粉專。

劉宥廷質疑，他同樣依規定申請，黨卻未給全民調初選資格，還說，起初若黨早有內定人選，不接納其他人才，就無需要求評鑑以及各種參選人辦法，也認為有意為黨努力，卻遭停權1年不符合處分比例原則。

「在民眾黨地方黨部三個多月來，層層關卡、層層黑箱」，劉宥廷強調，黨部基本初選民調都無法給，從任何政黨政治的角度來看，都覺得地方黨部未來的發展堪憂，因此，今天宣布退出民眾黨，以無黨籍身分投入左楠區市議員參選。

對此，民眾黨不分區立委兼高雄市黨部主委張其祿說，黨有公開遴選制度，且都按制度走，關於申請文件擱置一事，是子虛烏有的指控，且中評會非地方黨部所有，而是直屬黨中央，經過查證並無擱置，此外，對任何黨而言，不可能一入黨，就馬上能初選。

張其祿說，掛看板須報請黨中央委員會決定，且黨內提名，須曾任幹部，經審核、參選人考評，最終由黨選舉決策委員會通過後，才能正式提名，但劉因黨紀處分已失去這項資格。

張其祿強調，並非所有提名人都須經過民調，多半是參選制度協調不成，且判斷兩者都有相當的競爭力，才會進入初選階段；

張其祿還說，退黨是個人自由，但劉目前仍在籍，未來若他以無黨籍身分參選，都非常歡迎，沒任何意見，但黨推的參選人同樣也會盡最大努力來角逐；張也提醒，若劉退黨後，持續利用民眾黨招牌來做事，可能會訴諸法律行動。

前媒體人劉宥廷將看板掛在民眾黨左楠區參選人莊貽量看板旁，較勁意味濃厚。記者陳弘逸／攝影
前媒體人劉宥廷將看板掛在民眾黨左楠區參選人莊貽量看板旁，較勁意味濃厚。記者陳弘逸／攝影
前媒體人劉宥廷（中）不滿民眾黨高雄地方黨部，今宣布退黨參選。記者陳弘逸／攝影
前媒體人劉宥廷（中）不滿民眾黨高雄地方黨部，今宣布退黨參選。記者陳弘逸／攝影
前媒體人劉宥廷（右二）不滿民眾黨高雄地方黨部，今宣布退黨參選。記者陳弘逸／攝影
前媒體人劉宥廷（右二）不滿民眾黨高雄地方黨部，今宣布退黨參選。記者陳弘逸／攝影

民眾黨 民調

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