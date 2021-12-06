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人權論壇 陳菊：盼企業追求利潤也能實踐ESG

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

12月10日是世界人權日，監察院人權委員會對此舉辦一系列活動，今天舉辦「2021台灣人權與企業行動論壇」，邀請政府機關、企業代表交流對話，希望企業在追求利潤時，也能實踐ESG（環境、社會及公司治理）。人權會主委陳菊在開幕時指出，台灣是貿易、製造出口大國，疫情期間全球供應鏈重組時，企業必需調整、轉型，以因應美國、歐盟等國際上對ESG的要求，才能在國際上競爭，否則台灣寸步難行。

陳菊表示，人權會在去年8月正式成立，象徵台灣具體承諾將遵守國際人權規範，包括提升企業及社會的人權意識。她5月時曾讀到外貿協會董事長黃志芳寫的文章指出，ESG像海嘯般來臨，尤其在疫情期間，美國是全球主要消費是市場，遇到供應鏈斷鏈危機，勢必要加強供應練自主。

陳菊表示，在全球供應鏈重組時，台灣是貿易、製造出口大國，台灣企業必需調整、轉型，因應美國、歐盟等國際上對ESG的要求，才能在國際上競爭，否則台灣寸步難行。

陳菊說，聯合國氣候變遷大會上個月剛落幕，各國越來越重視氣候變遷所帶來的人權危害，包括生存權、環境權、居住權、發展權等，全世界沒有一個國家敢忽略。

陳菊指出，行政院去年制定台灣企業與人權國家行動計畫，在政府採購法、企業創新條例、溫室氣體減量及管理法等，都納入人權及ESG相關要求。她表示，台灣在五大核心公約陸續國內法化後，未來務必有更多人權關懷。

陳菊也說，人權會舉辦這場論壇，邀請產官學界代表參與，期待聽到台灣2030永續發展目標、如何推動友善人權環境等，並從企業經營的經驗，談談對永續環境、綠色經濟、地方治理、社區回饋、婦女培力等主題的看法。

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