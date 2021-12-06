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澳媒專訪 吳釗燮：陸擴張軍備 台灣面對威脅比過去巨大

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮接受「澳洲天空新聞台」政論節目視訊訪問。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮接受「澳洲天空新聞台」政論節目視訊訪問。圖／外交部提供

外交部長吳釗燮接受澳媒專訪指出，中國大陸在這數十年間擴張軍備，台灣面對的威脅遠比過去巨大；如果中國大陸奪取台灣，將對全球戰略安全造成深遠影響。

吳釗燮並說，台灣與澳洲、美國、紐西蘭及日本等國共享民主自由等普世價值，民主台灣位處對抗威權中國的最前線，也盼民主夥伴展現更多的支持。

吳釗燮接受「澳洲天空新聞台」由澳洲前國防部長派恩（Christopher Pyne）主持的政論節目「全球焦點」 （Global Focus）視訊專訪，於5日播出。

針對主持人詢問北京過去70年為何未採取軍事行動統一台灣，吳釗燮指出，中國大陸於1950年代末至70年代間曾經數度在台灣外島發動軍事衝突，但遭台灣成功擊退，維持兩岸隔海分治的局面；然而中國在這數十年間擴張軍備，台灣面對的威脅遠比過去巨大。

吳釗燮說，為了維持台海的和平穩定，台灣採取謹慎的對中政策，願意與中方協商對話以解決雙方歧見；同時，台灣也持續強化自我防衛，與美國在內的許多理念相近國家進行戰略安全對話。

至於在戰略安全層面，吳釗燮表示，台灣位居第一島鏈中心位置，值此中國大陸對外擴張威權主義，並逐步深入太平洋地區之際，若中國大陸奪取台灣，將對全球戰略安全造成深遠影響，美國、日本等國家因此已認知到台灣的關鍵戰略地位。

吳釗燮也提及，在經濟層面，台灣是全球第25大經濟體，澳洲第8大貿易夥伴；台灣在全球半導體產業供應鏈扮演重要角色，許多汽車產業紛紛要求台灣協助提供汽車晶片。

吳釗燮 澳洲

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