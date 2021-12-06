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基進黨周六高雄公投宣講 滅火器開唱 賴清德開講

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
台灣基進黨將於11日舉辦「護台灣，戰未來」大型公投宣講，來賓包括副總統賴清德、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人。圖／台灣基進黨提供
台灣基進黨將於11日舉辦「護台灣，戰未來」大型公投宣講，來賓包括副總統賴清德、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人。圖／台灣基進黨提供

4大公投案進入倒數計時，台灣基進黨將於11日舉辦全台基進幹部大會師，選在高雄三民公園舉行「護台灣，戰未來」大型公投宣講，邀請副總統賴清德、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人開講。現場將有樂團滅火器，歌手大支和阿雞等人演出。

台灣基進高雄黨部主委李欣翰表示，台灣基進與民進黨的公投立場同為四個不同意，「我們對台灣的未來有同樣的大局觀，受邀參加彼此的公投活動是良性交流」。基進黨也表示，近期數個民調也顯示，在公投案的立場上，基進的支持者不只是所有政黨中最認同「四個不同意」，更是對公投立場最堅定、最「鐵」的一群。

李欣翰提到，國民黨大咖昨天在鳳山集結，宣傳四個同意，台灣基進身為南台灣起家的政黨，看到只覺得好氣又好笑。昨天基進黨在國民黨宣講會場對面升起「四個不同意，別讓國民黨亂下去」空飄氣球。國民黨主席朱立倫昨說，基進黨不斷跟民進黨搶深綠基本盤，「他們彼此競爭，我沒有意見」，但國民黨站在人民力量，讓蔡政府好好反省，尤其是傷害人民的健康、影響台灣的民主，破壞台灣的環境以及影響未來拚經濟，這才是真正的民意。

李欣翰說，國民黨的公投案論述，就是對中南部赤裸裸的歧視；特地來到高雄辦公投宣講，根本是把高雄人當作塑膠。國民黨說重啟核四就能解決所有電力缺口，但核四重啟發電最快也需要超過十年的時間，自家的新北市、宜蘭縣首長都不願意重啟不說，國民黨全黨又共同反對三接，不就是要未來十年南部民眾繼續忍受空氣汙染、南電北送。

李欣翰強調，南部人用肺幫台灣發電，看似玩笑的一句話，卻是作為「能源二等公民」的南部民眾數十年來的切身感受。目前台灣的天然氣接收站：一接在高雄永安，二接在台中港，三接難產中。若三接無法如期完成，到2025年所有核能電廠除役時，中南部將繼續承受全台能源供應的絕大部分產能與副作用。

李欣翰認為，同意「三接遷離」又同意「重啟核四」，就是同意「繼續燒煤公投」。今年5月13日興達電廠跳電會造成全台大停電，就是因為高雄燃煤發的電是全台調配使用。國民黨當時把執政黨罵翻，現在自己的公投立場，又不支持三接，不支持改善南電北送的不公平現象，然後每逢選舉就跳出來打空汙牌，把南部人的苦當政治提款機，拜託國民黨放過南部鄉親。

公投 國民黨 三接

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