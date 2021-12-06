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影／朱立倫批民進黨靠網軍奪權治國 一定會毀掉台灣

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
朱立倫今天批評民進黨靠網軍奪權、治國，再這麼下去，一定會毀掉台灣。 記者戴永華/攝影
朱立倫今天批評民進黨靠網軍奪權、治國，再這麼下去，一定會毀掉台灣。 記者戴永華/攝影

國民黨主席朱立倫今天到宜蘭宣傳4大公投，針對近來炒得沸沸揚揚網軍爭議，他說，民進黨靠網軍奪權治國，就連自家各派系神鬼交鋒，都到了讓人驚訝地步，再這麼下去，一定會毀掉台灣。

立委高嘉瑜遭施暴背後衍生出網軍問題，朱立倫今天受訪時說，民進黨靠著網軍奪權、靠網軍治國，網軍攻擊對手及在野黨雖然好用，但是再這麼下去，一定會毀掉台灣，他呼籲蔡英文總統趕快脫下這個「魔戒」。

他說，民進黨不斷用政府的資源及民間各種資源去養一些網軍，用暗黑部隊去攻擊他的對手，連自家各派系之間的神鬼交鋒，都讓人非常驚訝。

朱立倫說，國民黨沒有網軍，有新媒體部，只是用網路傳訊息、發LINE、透過臉書宣傳，這樣才是正常的。

朱立倫今天批評民進黨靠網軍奪權、治國，再這麼下去，一定會毀掉台灣。 記者戴永華/攝影
朱立倫今天批評民進黨靠網軍奪權、治國，再這麼下去，一定會毀掉台灣。 記者戴永華/攝影

朱立倫 民進黨 國民黨

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