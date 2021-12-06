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柯建銘深夜轟國民黨違憲 為亂而亂悖離民意

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／柯建銘辦公室提供
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／柯建銘辦公室提供

民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，敬告國民黨，今天司法委員會的專案報告，絕對是違憲的行為， 不要再來亂，國民黨在立法院的行為，實際上已完全失控、亂無章法、為亂而亂、悖離民意，不惜走向自我毁滅之路的奇異行為。

立法院司法委員會今天邀請法務部部長、調查局局長、廉政署署長、最高檢察署檢察總長、台中地方檢察署檢察長、內政部部長、內政部警政署署長、司法院秘書長、中央選舉委員會主任委員就「司法不可雙標，行政必須中立—選舉、公投政治偵辦爭議」進行專題報告，並備質詢。

柯建銘在臉書指出，一看就是為台中第二選區最近檢調查賄，顏寬恒陣營卻操作為「警察國家復辟」、「國家濫權」、「政治偵防」，公然為調查中個案在立法院施壓，要負責查賄的調查局局長、檢察總長、台高檢檢察長、台中檢署檢察長及無關的中選會主委來委員會報告。用自創的「公投政治偵辦正義」，藉勢藉端介入查賄個案，公然操作政治，那麼以後立法委員就可公然指揮介入調查中的司法個案？徹底違反「司法院釋字461解釋」及「司法院釋字585解釋」。

這兩案分別於1996年5月及2004年9月提出釋憲，柯建銘是「司法院釋字461解釋」的共同聲請人，「司法院釋字585解釋」的領銜聲請人。

柯建銘指出，1996年在李登輝前總統執政時期，朝野立委包括民進黨籍蘇貞昌、張俊雄、施明德、沈富雄、柯建銘、國民黨籍蕭萬長、曾永權、郝龍斌、翁重鈞，為參謀總長唐飛是否需要到立法院備詢共同提出釋憲案，轟動一時。釋憲結果是參謀總長為預算案或法律案需來立法院備詢，但依法獨立行使職權，如法官、考試委員、監察委員，及不受外部干涉之檢察官、公平會委員，不用來備詢，非常清楚的解釋文。

柯建銘表示，釋字585的解釋則是為了319槍擊案，立法院通過了「真相調查委員會條例」，是否符合權力分立原則？大法官解釋，凡國家機關獨立行使職權受憲法保障者，非立法院所得以調查之範圍，而解釋「真相調查委員會條例」違憲。

柯建銘指出，檢查體系又屬廣義的司法機關，稟權力分立原則，立委自不得逾越憲法63條所定之立委職權，為司法調查中個案質詢，道理至明。柯建銘說「請問葉毓蘭召委明天的委員會如何開？大概只能散會擇期再開吧，不要為了『挺顏而害顏』。」

司法院 立法院 柯建銘

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