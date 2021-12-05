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歐台會年會 蔡英文：感謝歐洲鄉親付出 盼一起壯大台灣
蔡英文總統今天晚間以錄影方式為「歐洲台灣協會聯合總會110年年會」致詞，感謝鄉親們在歐洲展現「Taiwan can help（台灣能幫忙）」的精神；因為有大家用心的付出，台灣和歐洲的互動交流，才能越來越緊密。她也期許歐台會繼續協助台灣走向國際，一起為壯大台灣來努力。
蔡總統表示，在歐洲，12月是親友團聚，互相表達感謝和祝福的季節。歐台會舉辦這場年會，不但是入境隨俗，而且克服了疫情的挑戰，真的是非常有意義。藉這個機會，感謝各位鄉親，透過贈送防疫物資、分享防疫經驗，在歐洲展現「Taiwan can help」的精神。也要告訴大家，各位多年來做的國民外交，成果已經漸漸展現。
蔡總統說，今年以來，在台灣接收到越來越多歐洲朋友的支持。包括立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭捐贈疫苗給台灣，還有近來荷蘭公開聲援台灣參與國際刑警組織。就在上個月，歐洲議會史上第一次派遣官方代表團訪問台灣。除了這個訪團關注的假訊息、民主韌性議題，「我相信，台灣在再生能源以及半導體產業等各領域，也都能跟歐洲各國有更多的合作交流。」
蔡總統說，尤其，目前歐盟是台灣最大的外資來源。「我們也設下目標，希望跟歐盟洽簽雙邊投資協定，來深化經貿夥伴關係。」她表示，再次感謝在歐洲各國的大家，因為有各位用心的付出，台灣和歐洲的互動交流，才能越來越緊密。「我也要拜託大家，繼續協助台灣走向國際，我們一起為壯大台灣來努力。」
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