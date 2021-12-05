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斯洛伐克訪問團今搭專機抵台 分兩大議題小組探討經貿關係
斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）率領斯國官、研、產、學界代表，今搭乘專機約下午5時40分抵達台灣。
葛力克等人5日至10日訪問台灣期間，將與我方共同召開「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」，分別由「經貿」及「教育、科研與觀光」兩個議題工作小組，探討促進台斯兩國經貿投資、教育、文化及觀光的夥伴關係。
訪團成員包括斯洛伐克經濟、外交、教育科研暨體育、創新及能源局、商務局、投資局及國家科學院等共18位跨部會高階官員，並有涵蓋太空、生技、半導體等產業的25家企業代表。
外交部表示，樂見葛力克藉由訪問台灣，進一步提升台斯雙邊合作及人民間的友誼。在台期間，政府相關部會都將遵照中央流行疫情指揮中心指示接待訪團，並貫徹相關防疫工作，以兼顧防疫規範與訪問成效。
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