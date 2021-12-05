快訊

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

晃了一下！晚間21時05分地牛翻身 規模5.3震央在宜蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斯洛伐克訪問團今搭專機抵台 分兩大議題小組探討經貿關係

聯合報 / 記者張加／即時報導
斯洛伐克經濟部政務次長葛力克率團訪台。圖／截自外交部YouTube直播頻道
斯洛伐克經濟部政務次長葛力克率團訪台。圖／截自外交部YouTube直播頻道

斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）率領斯國官、研、產、學界代表，今搭乘專機約下午5時40分抵達台灣。

葛力克等人5日至10日訪問台灣期間，將與我方共同召開「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」，分別由「經貿」及「教育、科研與觀光」兩個議題工作小組，探討促進台斯兩國經貿投資、教育、文化及觀光的夥伴關係。

訪團成員包括斯洛伐克經濟、外交、教育科研暨體育、創新及能源局、商務局、投資局及國家科學院等共18位跨部會高階官員，並有涵蓋太空、生技、半導體等產業的25家企業代表。

外交部表示，樂見葛力克藉由訪問台灣，進一步提升台斯雙邊合作及人民間的友誼。在台期間，政府相關部會都將遵照中央流行疫情指揮中心指示接待訪團，並貫徹相關防疫工作，以兼顧防疫規範與訪問成效。

斯洛伐克

延伸閱讀

斯洛伐克43人訪問團抵桃機 將召開首屆跨部會經濟合作會議

相關新聞

詹宏志宣布辭去總統府國策顧問職務

PChome董事長詹宏志今天宣布辭任總統府國策顧問職務。

國民黨史移政大 史爭轉進校園

面對蔡政府追查並將政治檔案移轉國有，國民黨黨史館史料已完成第八次大搬遷，逾卅萬筆文獻史料移往政大暫存。國民黨和蔡政府的黨...

澳媒專訪 吳釗燮：陸擴張軍備 台灣面對威脅比過去巨大

外交部長吳釗燮接受澳媒專訪指出，中國大陸在這數十年間擴張軍備，台灣面對的威脅遠比過去巨大；如果中國大陸奪取台灣，將對全球...

全國前廿「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

近日史丹佛大學專家透過「Scopus」論文影響力數據，發布 「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Sci...

台灣關係法推手杜爾辭世 國民黨：永遠活在台灣人心中

「台灣關係法」重要推手、美國共和黨前參議員鮑勃·杜爾 (Bob Dole)因病辭世，國民黨致上深切哀慟之意，盼家屬能夠節...

朱立倫批綠網軍治國 民進黨：先交代越南網友怎麼來的

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，事後卻有人在PTT網站上試圖替林秉樞洗白帶風向，扯出網軍案外案，國民黨主席朱立倫批評民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。