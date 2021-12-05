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斯洛伐克43人訪問團抵桃機 將召開首屆跨部會經濟合作會議
斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）今日率領該國官、研、產、學界代表所組成的43人訪問團，今日搭乘專機抵達桃園機場，專機在下午5時38分降落在桃園國際機場，降落後滑行至B9停機位停靠，此次訪問台灣的行程預計停留6天。
該訪問團成員包括斯洛伐克經濟、外交、教育科研暨體育、創新及能源局、商務局、投資局及國家科學院等共18位跨部會高階官員，並有涵蓋太空、生技、半導體等斯國政府所強力推薦，兼具產能及研發實力的25家優秀廠商代表。這是斯洛伐克自2003年在我國設處以來，首度派遣規模及層級均具代表性的重要官員訪台。
葛力克政務次長等人在台灣訪問期間，將與我國共同召開「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」，分別由「經貿」及「教育、科研與觀光」兩個議題工作小組，探討促進兩國經貿投資、教育、文化及觀光等多元豐富層次的夥伴關係。此外訪團也將透過斯洛伐克投資商機論壇、B2B商業洽談會以及相關參訪，進一步拓展台灣與斯洛伐克經貿投資、產業對接與供應鏈安全等合作，共同打造穩健強韌的民主供應鏈。
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