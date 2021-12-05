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影／林昶佐罷免案通過 台灣基進：國民黨用民主制度擾亂政局

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
台灣基進黨主席陳奕齊（左起）、嘉義黨部主委翁渙瑤今天下午出席台灣基進黨嘉義黨部舉辦公投說明會，呼籲民眾12月公投投下「四個不同意」。記者莊祖銘／攝影
台灣基進黨主席陳奕齊（左起）、嘉義黨部主委翁渙瑤今天下午出席台灣基進黨嘉義黨部舉辦公投說明會，呼籲民眾12月公投投下「四個不同意」。記者莊祖銘／攝影

立委林昶佐罷免案成立，1月9日投票，台灣基進黨今天下午於嘉義市辦公投說明會，主席陳奕齊說，基進黨絕對力挺林昶佐、反惡霸，也承認1023沒把提案擋下來，「是基進黨做的不夠好」，還有很多需要努力的地方。

陳奕齊說，原本希望報復性罷免運動能在陳柏惟這站停下來，但事與願違；如今「惡勢力」利用台灣民主工具擾亂、顛覆台灣，他希望可以在林昶佐（罷免案）停下來。

台灣基進黨中央組織部主任李雨蓁說，台灣民主國民黨不斷用台灣民主制度擾亂台灣政局，無論如何台灣基進黨會用最大努力，守住林靜儀這席，幫助林昶佐渡過此次難關。

前立委陳柏惟也與會擔任壓軸主講人，離去時10餘民眾爭相與其合照，針對林昶佐罷免案僅表示「林昶佐加油」後，便迅速搭車離去。

前立委陳柏惟今天下午出席台灣基進黨嘉義黨部舉辦公投說明會，呼籲民眾12月公投投下「四個不同意」。記者莊祖銘／攝影
前立委陳柏惟今天下午出席台灣基進黨嘉義黨部舉辦公投說明會，呼籲民眾12月公投投下「四個不同意」。記者莊祖銘／攝影
前立委陳柏惟（左二）今天下午出席台灣基進黨嘉義黨部舉辦公投說明會，會後與民眾熱情合照。記者莊祖銘／攝影
前立委陳柏惟（左二）今天下午出席台灣基進黨嘉義黨部舉辦公投說明會，會後與民眾熱情合照。記者莊祖銘／攝影

林昶佐 基進黨 罷免

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