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影／林昶佐罷免案通過 台灣基進：國民黨用民主制度擾亂政局
立委林昶佐罷免案成立，1月9日投票，台灣基進黨今天下午於嘉義市辦公投說明會，主席陳奕齊說，基進黨絕對力挺林昶佐、反惡霸，也承認1023沒把提案擋下來，「是基進黨做的不夠好」，還有很多需要努力的地方。
陳奕齊說，原本希望報復性罷免運動能在陳柏惟這站停下來，但事與願違；如今「惡勢力」利用台灣民主工具擾亂、顛覆台灣，他希望可以在林昶佐（罷免案）停下來。
台灣基進黨中央組織部主任李雨蓁說，台灣民主國民黨不斷用台灣民主制度擾亂台灣政局，無論如何台灣基進黨會用最大努力，守住林靜儀這席，幫助林昶佐渡過此次難關。
前立委陳柏惟也與會擔任壓軸主講人，離去時10餘民眾爭相與其合照，針對林昶佐罷免案僅表示「林昶佐加油」後，便迅速搭車離去。
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