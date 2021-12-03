林昶佐罷免案成立 林飛帆：民進黨會全力協助

中選會今天宣布，立委林昶佐罷免案成立，明年1月9日投票，與台中立委補選同日舉行。民進黨副秘書長林飛帆今晚表示，民進黨會全力協助，也希望國民黨不要再用惡質、惡意政治鬥爭，擾亂台灣社會。

民進黨國際部今晚在台中默契咖啡店，舉行公投說明會，邀請經濟部次長陳正祺、地球公民基金會副執行長蔡中岳與台中立委補選參與選人林靜儀參與。

針對林昶佐罷免案成立，林飛帆會前受訪表示，當然全力協助他，Freddy不僅是重要戰友，也受到國際肯定，最近才參加美國民主峰會相關活動，受美方邀請參與會議，外媒來訪或國際友人來訪，他也站在第一線講台灣故事。

林飛帆說，他希望國民黨不要再用惡質、惡意政治鬥爭、罷免活動，擾亂台灣社會，從去年開始到現在，一直看到惡意的報復性罷免，對社會整體而言都不是好事；尤其用公投案干擾政府施政，加上這麼多罷免案耗費社會成本，阻礙國家進步，不希望繼續下去。