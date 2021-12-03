開放國會論壇落幕 訪台議員簽聯合聲明表達對抗假訊息決心

開放國會論壇今天落幕，外交部長吳釗燮說，台灣追求民主的努力不會回頭，會持續對民主可能產生的問題保持敏感度，這需要不斷的努力，但不會放棄，我方面對威權主義的威脅，但我方有信心民主終會勝利、台灣終會勝利。

開放國會論壇今天落幕，無黨籍立法委員林昶佐、貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）、立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）、拉脫維亞國會友台小組主席福燦（Janis Vucans）、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森（Jüri Jaanson）、立陶宛國會友台小組副主席馬提奧（Marius Matijošaitis）、拉脫維亞國會友台小組副主席拉科夫斯基（Ainars Latkovskis）、愛沙尼亞國會友台小組成員米林（Madis Milling）共同簽署聯合聲明，表達對堅守民主自由、共同對抗錯假訊息，並加強相互交流的共同承諾與決心。

吳釗燮致詞時表示，開放政府和開放國會是民主政體多年追求的目標，台灣政府和人民也長期追求此目標。台灣追求民主的路不會回頭，這需要持續不斷的努力，但台灣不會放棄，因為我國面對威權主義的威脅，威權主義試圖透過軍事威嚇和混合戰摧毀我們的民主，藉滲透操控我們的社群，但我們有信心民主會勝利，台灣會勝利。

吳釗燮說，台灣不孤單，台灣有想和我們加強連結的民主夥伴，我們深在民主前哨，會對這些支持和鼓勵挺直腰桿，他並望向台下的波羅的海三國訪團成員，表示歐洲有些國家也承受來自威權主義的壓力、混合戰的威脅，但仍挺直腰桿，是我們的燈塔。

立法院秘書長林志嘉致詞時表示，立法院未來會繼續推動開放國會及國會識讀的相關活動及工作坊，並與國內公民社群攜手合作，站在彼此對等立場上、互相交流對話，讓未來國會推動立法的過程能更切合民眾的實際需要。

林志嘉說，期盼今年在台灣舉辦開放國會論壇後，未來我國立法委員也有機會赴他國參與論壇，強化民主韌性，共同鞏固區域合作與國際間民主價值。

聯合聲明中提到，將強化國會在面對這次論壇所聚焦各項開放政府核心挑戰的作為，例如政府資訊透明、公民空間、後疫情時代的應處及復甦等，在台灣行政及立法面更廣泛地納入公民社會組織來共同面對這些挑戰。

聲明提到，未來將提升對國際性及區域性內少數民族的打壓的關注，在重大改革的執行、監督及普遍人權的保護上，確保原住民族、少數民族與受邊緣化群體的參與，並包括女性、青年、多元性別族群、及身心障礙者等，也會透過推動各項開放國會行動，強化民主體制，以具體應對認知作戰及錯假訊息散播等各種企圖破壞民主的影響力作戰。