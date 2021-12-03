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直搗藍營票倉 郝龍斌、連勝文周日陪蔣萬安鐵馬拚公投

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨力拚明年拿回台北市執政權，黨籍青壯派立委蔣萬安被寄予厚望。在市黨部與黨籍立委規畫下，周日（5日）將由台北市前市長郝龍斌、黨副主席連勝文接力陪同，從文山區出發，騎自行車走訪文山與大安區主要市場，宣傳公投，也試水溫。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，後續不排除將相關活動擴大至台北市全市12行政區，讓蔣萬安多走入人群，但行程規劃仍要看蔣時間安排，目前初步構想，在文山區與大安區後，蔣自行車基層之旅，下一站希望開拔至士林社子地區。

黨務人士表示，蔣萬安光在台北市藍營大倉的文山區，就已經拜會了4分之3的藍營里長，其他里長也仍陸續約訪中，此次啟動自行車走訪基層活動，也有讓蔣勤走基層努力串聯、浮出檯面用意。

配合宣傳年底4大公投，國民黨台北市黨部與黨籍立委，除近日頻繁舉辦大小不一造勢活動外，周日還特別與黨籍立委賴士葆與林奕華聯手，安排蔣萬安騎自行車走訪文山區與大安區市場、公園基層宣講行程，宣傳公投，也讓蔣更深入基層。

蔣萬安自行車走訪基層宣傳公投行程目前規劃，5日上午9時起，由郝龍斌、賴士葆與7位大安文山區黨籍市議員陪騎，從文山區的木新市場出發，一路至興德市場、景美市場與花木市場宣講公投。

當天下午2時起移師至大安區，由連勝文、林奕華接力，與黨籍市議員與7位大安文山區市議員一起陪騎，再從大安森林公園出發，至大安區大型市場、公園逐點宣講。

黨務人士坦言，相關規劃主要當然是配合黨中央政策，以另一種形式宣講4項公投，但蔣萬安絕對是活動主角之一。

北市 蔣萬安 公投

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