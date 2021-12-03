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林昶佐罷免案成立 鍾小平：接下來罷免是黨對黨對決

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
積極協助罷免林昶佐連署的台北市議員鍾小平(右)。記者楊正海／攝影
積極協助罷免林昶佐連署的台北市議員鍾小平(右)。記者楊正海／攝影

中選會今天下午宣布，台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案連署過關。對此，積極協助連署的台北市議員鍾小平指出，接下來會把重擔交給國民黨，罷免是黨對黨的對決。

鍾小平說，罷免林昶佐連署過關，對北市中正萬華選區的選民來說是喜事，接下來的工作會交給國民黨的副秘書長江俊霆和文傳會主委凌濤，因為選舉他們是陸軍、空軍，把重擔交給他們，接下來是最苦的工作，畢竟罷免還是黨跟黨的對決。

對於連署是否有功，鍾小平說，不敢說有功，但有苦勞，對於他的回黨，市黨部已經受理、給他收據，也就是黨費和製作黨證的收據，希望能審核通過，這次積極回娘家，「應該會接納我」。對於外界對他的批評，鍾小平說，他是靠同舟計畫回黨，支持主席領導方向，任何對他的批評，自己都不會回嘴，相忍為黨。

鍾小平 罷免 北市

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