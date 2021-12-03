中選會宣布：林昶佐罷免案成立 1月9日投票

中選會今天下午宣布，台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案成立。中央選舉委員會今日舉行委員會議，審查通過鄭大平領銜提出第10屆立法委員、臺北市第5選舉區林昶佐罷免案，於當日宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案定於111年1月9日舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會表示，第10屆立法委員選舉臺北市第5選舉區原選舉區選舉人總數24萬4748人，法定連署人人數應為2萬4475人以上。該罷免案提出之連署人人數3萬8286人，經查對後符合規定人數2萬7362人，不符合規定人數1萬924人，已達法定連署人人數，依法中選會應為罷免案成立之宣告。

中選會指出，今日委員會議除決議該罷免案投票日期、投票起、止時間外，也討論通過該罷免案工作進行程序表，重要工作日程為，110年12月3日罷免案成立之宣告；12月13日前 被罷免人提出答辯書；12月16日 發布罷免公告；12月20日 投票人名冊編造完成；12月30日至111年1月8日 辦理公辦電視罷免說明會。

緊接著明年1月5日前 公告罷免投票人人數；1月9日 投票、開票；1月14日前 審定罷免投票結果；1月14日公告罷免投票結果。

對於1月9日與中二選區立委補選同一日，中選會說明，公職選罷法第87條規定，罷免案之投票，應於罷免案宣告成立後20日起至60日內為之，該期間內有其他各類選舉時，應同時舉行投票。

中選會表示，由於本案於12月3日經中選會審議後，已在同日宣告該罷免案之成立。依法本案即應於2021年12月23日起至2022年2月1日期間完成罷免投票選務之辦理。

中選會解釋，投票日期訂定，主要須考量因素，含罷免投票完成期限、籌辦選務工作所需時間，併以錯開與考選部、教育部或國營事業等機關構所舉辦之考試日期等為原則外，也要避免與紀念日及重要節日放假同日以免影響民眾連假安排等因素皆應併為考量。例如，2022年1/15(六)、1/16(日)有中油、台水考試；1/21(五)~1/23(日)則有3天的大學學測考試，且1/22(六)復為補上班日，或可能均不適合辦理投票外，隨後也另有農曆春節等重要節日，均應併為考量而如前述。

中選會表示，考量罷免投票完成期限及上述因素，林昶佐罷免案投票日期訂為2022年1月9日。