對參選2024總統「不會癢」？蘇貞昌：昔年壯志已塵封

蔡英文總統已任兩屆，民進黨下屆總統大選可能角逐者眾，行政院長蘇貞昌也被點名是可能人選之一。蘇下午在立院答覆立委傅崐萁質詢時引絲柏客的詩「昔年壯志已塵封，半世逐名半世空，今日始知抬眼望，閒雲睥睨最高峰」自況心境。

傅崐萁追問，所以蘇貞昌有意參選2024總統大位？蘇回應，「藉詩答覆你，不再贅言，我答的話境界都有，意志清楚，意思明白，多多琢磨」；還強調該篇詩有白話文解釋。

之後質詢的國民黨立委賴士葆追問，所以蘇貞昌對選不選總統的想法是「明天的事情不知道」？還是如去年10月答覆國民黨立委羅明才質詢時說的「已經不會癢」？蘇回應，這首詩意境跟「不會癢」比較接近。

賴士葆另問，蘇貞昌還會續任行政院長嗎？蘇則以台語回應表示，人家說「孔子公毋敢收人隔暝帖」，誰知道下一分鐘會發生什麼事。但蘇也說，「我們兩個（指蘇與賴兩人）的未來都看得到結果」。

傅崐萁詢問，蘇貞昌現在究竟是哪一國的行政院長？蘇回應，「我是中華民國的行政院長」。傅追問，不是「台灣人民共和國行政院長？」蘇則說，「沒有這個名稱的國家」，但強調台灣是主權獨立國家。

羅明才去年10月在立院質詢蘇貞昌時，曾說蘇只要拿出魄力推新北是軌道建設，以後「民進黨就你選總統」，遭蘇回酸「少年的要騙老的」。羅再說，「以後提名選總統又嚇嚇叫」。蘇再以台語回酸，「不會癢了啦，不用再搔了啦」。