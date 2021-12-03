雙城論壇上海方脫稿？柯文哲：你講你的我講我的

有媒體爆料，台北市政府內部透露，雙城論壇會前，市府有將柯文哲的致詞稿提供中方，但上海方卻不願提供。台北市長柯文哲下午到永春活力館，參加樂齡運動課程成果展時受訪，針對上海市長龔正的致詞是否脫稿？柯文哲說，他沒有脫稿，「你講你的、我講我的，你講的話，我表示聽到、知道，但沒有表示說我贊同你的講法。」

柯文哲說，雙城論壇是這樣，會前大家會交換稿子，目的就是no surprise，不要講出對方不能準備的，「我們是來交流，不是來吵架辯論的」，所以態度是這樣，「你講你的我講我的」

柯文哲說，像如果要替遠東集團講話，要先表明態度，會善待在台灣的陸生、陸配，但在大陸的台商權益要被保障，而且要和平合法的方式來解決，所以坦白講，這種會談就是每個人表達他的意見，就是這樣而已。

至於知不知道上海市長龔正事前脫稿？柯文哲說，他沒有脫稿，他唸他的，這不是叫脫稿。柯再次強調，今天是來交流，不是來吵架辯論的。