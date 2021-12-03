快訊

百貨賣場最快下周設站開打 廠牌僅提供1款疫苗防誤打

我今本土+0！境外增11例 第3劑已有63人施打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金融時報列最具影響力女性 蔡總統：有影響力的是台灣

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導

英國「金融時報」將蔡英文總統列為2021年25位最具影響力女性。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡總統認為，總統代表的不是個人，而是國家；有影響力的不是她個人，而是台灣。

張惇涵表示，總統感謝全體國人的團結努力，因為台灣人民的堅韌，我們再次挺過了疫情的挑戰，並堅定地在民主防線的最前緣，守護民主自由的生活方式。因為全體國人的團結努力，台灣向全世界展現，我們是區域和平穩定的貢獻者，也是全球經貿的可靠夥伴。

張惇涵表示，蔡總統並感謝國際民主夥伴對台灣的堅定支持，無論是當疫情嚴峻時期對台灣的疫苗援贈，乃至越來越多民主夥伴支持台灣的國際參與等，總統期盼，全體國人持續團結一致，讓台灣這股良善力量持續放大，讓「善的循環」在國際社會持續溫暖茁壯。

張惇涵 疫情 總統府發言人

延伸閱讀

傳蔡總統早知悉高嘉瑜被施暴 總統府：非事實

【重磅快評】開放政府裡的蔡英文「論文門」

高嘉瑜遭男友家暴 蔡總統聲援：嚴厲譴責暴力

美國會議員再訪台 總統府：展現台美堅實友誼

相關新聞

金融時報列最具影響力女性 蔡總統：有影響力的是台灣

英國「金融時報」將蔡英文總統列為2021年25位最具影響力女性。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡總統認為，總統代表的不是個...

黃珊珊缺席雙城論壇拿哥當擋箭牌 知情人士：恐與柯文哲不同調

台北市與上海市共同舉辦雙城論壇，台北市副市長黃珊珊缺席，外界揣測是否與因黃珊珊臉書上台灣是獨立自主國家的言論，遭大陸方面提出異議。但據指出，是黃珊珊不想參加雙城論壇，早在今年4月準備籌備雙城論壇時，就曾表達不願意辦理雙城論壇的冷峻態度，黃珊珊當時的說法是，她的哥哥是參謀總長黃曙光，共機天天擾台，這種情況下，台北市參加雙城論壇要怎麼談，她不願意辦理雙城論壇。

立委促完成性私密犯罪修法 蘇貞昌：三個月內有結果

法務部已針對性私密影像犯罪提出草案並送至行政院審查，時代力量立委王婉諭今天表示，除了對加害人懲處之外，對於受害者的保護也...

警為公投擋「秋鬥」？中正一分局：作業時間長引發誤解

「秋鬥」遊行將在12月12日舉辦，主辦團體今開記者會控訴活動路權申請過程中，遭警方一再限縮、變更遊行範圍，原定在凱道的排...

影／公投前不准上凱道遊行？ 秋鬥批蔡政府不敢直視民意

今年秋鬥遊行將於12日舉辦，秋鬥行腳隊伍也從11月開始，由屏東火車站出發，徒步400公里一路宣傳公投「反萊豬、護藻礁」，...

國民黨抗議蘇貞昌國庫小偷 立院院會一度停擺

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌等人列席報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案（111年度至115年度）」編製經過，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。