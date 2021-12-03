金融時報列最具影響力女性 蔡總統：有影響力的是台灣

英國「金融時報」將蔡英文總統列為2021年25位最具影響力女性。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡總統認為，總統代表的不是個人，而是國家；有影響力的不是她個人，而是台灣。

張惇涵表示，總統感謝全體國人的團結努力，因為台灣人民的堅韌，我們再次挺過了疫情的挑戰，並堅定地在民主防線的最前緣，守護民主自由的生活方式。因為全體國人的團結努力，台灣向全世界展現，我們是區域和平穩定的貢獻者，也是全球經貿的可靠夥伴。

張惇涵表示，蔡總統並感謝國際民主夥伴對台灣的堅定支持，無論是當疫情嚴峻時期對台灣的疫苗援贈，乃至越來越多民主夥伴支持台灣的國際參與等，總統期盼，全體國人持續團結一致，讓台灣這股良善力量持續放大，讓「善的循環」在國際社會持續溫暖茁壯。