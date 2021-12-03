立委促完成性私密犯罪修法 蘇貞昌：三個月內有結果

法務部已針對性私密影像犯罪提出草案並送至行政院審查，時代力量立委王婉諭今天表示，除了對加害人懲處之外，對於受害者的保護也很重要，認為應該有法源讓親密影片在被散布前就能強制下架。行政院長蘇貞昌說，他已責成政務委員羅秉成盤點，把需要改的地方都改到位，近期會找相關單位進行跨部會研商，三個月內會有結果。

立法院會今天邀請蘇貞昌等列席報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案（111年度至115年度）」編製經過，並備質詢。

王婉諭說，法務部提出修法，但修刑法就足夠了嗎？法務部的草案現在送到政院，但還有很重要的是，在親密關係中被害人受到暴力不敢報案，或分手了也不敢離開，因為對方手上握有性私密影像，因為怕對方散布也不敢求助，這部分應該要做前端的預防性處理，建立還沒散布就要先刪除的法源。

蘇貞昌說，法務部的修法送到政院後，他已責成羅秉成就相關事項，在預防性的防止、減少損害擴大、防止影像流傳等，盡量達到這三個領域的滿足，會盡快提出。

王婉諭說，要把影片及時下架是沒有法源依據的，要等提告或判決確定後，可能長達半年，影像都不知道船到哪裡了，現有的iWin機制只服務兒少，沒有公權力，主要是協助溝通，是否願意將影片下架要看平台，這部分應該要有更積極的手段處理，不是只有溝通，我國也可以參考韓國經驗，設立主責單位。

蘇貞昌說，相關的保護對象在原有的法律都有，現在草案送進行政院，羅秉成已經在盤點，不足的地方都要改到到位，王婉諭提到的對被害人保護的部分、之後的心理輔導等，都會往這些方向研議，截斷影片的流傳是一定要做的，這是對被害者最有效的保護。

蘇貞昌說，他山之石可以攻錯，他國的作法都可以當作參考，他會請羅秉成全盤檢視，並找相關部會研商，三個月內會內會有結果。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線