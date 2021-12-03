快訊

百貨賣場最快下周設站開打 廠牌僅提供1款疫苗防誤打

我今本土+0！境外增11例 第3劑已有63人施打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委促完成性私密犯罪修法 蘇貞昌：三個月內有結果

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
時代力量立委王婉諭(右)質詢行政院長蘇貞昌(左)。圖／擷取自國會頻道
時代力量立委王婉諭(右)質詢行政院長蘇貞昌(左)。圖／擷取自國會頻道

法務部已針對性私密影像犯罪提出草案並送至行政院審查，時代力量立委王婉諭今天表示，除了對加害人懲處之外，對於受害者的保護也很重要，認為應該有法源讓親密影片在被散布前就能強制下架。行政院長蘇貞昌說，他已責成政務委員羅秉成盤點，把需要改的地方都改到位，近期會找相關單位進行跨部會研商，三個月內會有結果。

立法院會今天邀請蘇貞昌等列席報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案（111年度至115年度）」編製經過，並備質詢。

王婉諭說，法務部提出修法，但修刑法就足夠了嗎？法務部的草案現在送到政院，但還有很重要的是，在親密關係中被害人受到暴力不敢報案，或分手了也不敢離開，因為對方手上握有性私密影像，因為怕對方散布也不敢求助，這部分應該要做前端的預防性處理，建立還沒散布就要先刪除的法源。

蘇貞昌說，法務部的修法送到政院後，他已責成羅秉成就相關事項，在預防性的防止、減少損害擴大、防止影像流傳等，盡量達到這三個領域的滿足，會盡快提出。

王婉諭說，要把影片及時下架是沒有法源依據的，要等提告或判決確定後，可能長達半年，影像都不知道船到哪裡了，現有的iWin機制只服務兒少，沒有公權力，主要是協助溝通，是否願意將影片下架要看平台，這部分應該要有更積極的手段處理，不是只有溝通，我國也可以參考韓國經驗，設立主責單位。

蘇貞昌說，相關的保護對象在原有的法律都有，現在草案送進行政院，羅秉成已經在盤點，不足的地方都要改到到位，王婉諭提到的對被害人保護的部分、之後的心理輔導等，都會往這些方向研議，截斷影片的流傳是一定要做的，這是對被害者最有效的保護。

蘇貞昌說，他山之石可以攻錯，他國的作法都可以當作參考，他會請羅秉成全盤檢視，並找相關部會研商，三個月內會內會有結果。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

高嘉瑜 林秉樞

延伸閱讀

國民黨抗議蘇貞昌國庫小偷 立院院會一度停擺

影／未答國安是否掌握家暴情資 蘇貞昌：依法偵辦

「沒品維尼」幫林秉樞帶風向身份遭質疑 蘇貞昌回應了

海空戰力提升特別預算報告 蘇貞昌：宣示捍衛領海領空

相關新聞

高嘉瑜遭家暴突顯「網軍橫行」 是誰縱容林秉樞為所欲為？

民進黨立委高嘉瑜遭施暴案，加害人林秉樞試圖透過PTT帶風向，其中PTT帳號「CrazyWinnie （沒品維尼）」屢次發文企圖洗白林男作為。先前外界想不通的是堂堂一名立委，為何高嘉瑜認為林男政商人脈很夠力。真相終於逐漸浮上檯面，林秉樞代表的網軍黑暗勢力，是讓高感到畏懼而在第一時間不敢報案的主因。社會大眾要問的是，是誰縱容林男的行為？綠營側翼藉勢藉端的惡行惡狀還有多少？

金融時報列最具影響力女性 蔡總統：有影響力的是台灣

英國「金融時報」將蔡英文總統列為2021年25位最具影響力女性。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡總統認為，總統代表的不是個...

黃珊珊缺席雙城論壇拿哥當擋箭牌 知情人士：恐與柯文哲不同調

台北市與上海市共同舉辦雙城論壇，台北市副市長黃珊珊缺席，外界揣測是否與因黃珊珊臉書上台灣是獨立自主國家的言論，遭大陸方面提出異議。但據指出，是黃珊珊不想參加雙城論壇，早在今年4月準備籌備雙城論壇時，就曾表達不願意辦理雙城論壇的冷峻態度，黃珊珊當時的說法是，她的哥哥是參謀總長黃曙光，共機天天擾台，這種情況下，台北市參加雙城論壇要怎麼談，她不願意辦理雙城論壇。

立委促完成性私密犯罪修法 蘇貞昌：三個月內有結果

法務部已針對性私密影像犯罪提出草案並送至行政院審查，時代力量立委王婉諭今天表示，除了對加害人懲處之外，對於受害者的保護也...

警為公投擋「秋鬥」？中正一分局：作業時間長引發誤解

「秋鬥」遊行將在12月12日舉辦，主辦團體今開記者會控訴活動路權申請過程中，遭警方一再限縮、變更遊行範圍，原定在凱道的排...

影／公投前不准上凱道遊行？ 秋鬥批蔡政府不敢直視民意

今年秋鬥遊行將於12日舉辦，秋鬥行腳隊伍也從11月開始，由屏東火車站出發，徒步400公里一路宣傳公投「反萊豬、護藻礁」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。