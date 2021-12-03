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警為公投擋「秋鬥」？中正一分局：作業時間長引發誤解

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
台北市警局中正一分局。記者李隆揆／攝影
台北市警局中正一分局。記者李隆揆／攝影

秋鬥」遊行將在12月12日舉辦，主辦團體今開記者會控訴活動路權申請過程中，遭警方一再限縮、變更遊行範圍，原定在凱道的排字活動，也因「上層有意見」被否決；轄區中正一分局下午澄清，公投前夕各項集會申請量增多，審核作業拉長，秋鬥申請也是今天才剛核准，絕無限縮民眾言論自由之舉，更無「上層施壓」問題。

秋鬥發言人李建誠指出，公投前幾周，凱道場地路權早就被秒殺申請，公園路路權是國民黨立委林為洲先借到，再讓予民團使用，原先秋鬥遊行規畫在公園路、凱道口進行「YES TAIWAN」和「藻礁永存」排字及會師，但卻遭中正一分局以「上層有意見」為理由否決，警方甚至不准許遊行隊伍行經總統府正前方，形同要淨空凱道，他質疑，承辦基層認為排字活動並未影響交通，難道是「藻礁永存」四個字讓上層不高興？

警方表示，路權申請在活動前一個月開放，平時本來就有眾多團體在搶路權，近期公投前夕，路權申請更是爆量增加，民眾提出申請後，要經過警察局、新工處共同審核，期間常需進一步協調活動規劃、檢閱相關文件，此次單純是因作業時間拉長，造成民眾誤會，但絕非阻擋民眾進行集會、限縮言論自由，更沒有「上層有意見」情事。

路權 秋鬥 公投

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