影／公投前不准上凱道遊行？ 秋鬥批蔡政府不敢直視民意

今年秋鬥遊行將於12日舉辦，秋鬥行腳隊伍也從11月開始，由屏東火車站出發，徒步400公里一路宣傳公投「反萊豬、護藻礁」，預計遊行當天抵達凱達會師。但秋鬥今召開記者會控訴，警方一再限縮、變更集會遊行範圍，原訂在公園路凱道口的排字活動，也遭「上層有意見」為由否決，甚至一度不准許隊伍行經「總統府正前方」路口，秋鬥直指政府介入集會自由，是「反民主」的獨裁行徑。

秋鬥發言人李建誠指出，公投前幾周，凱道場地路權早就被秒殺申請，公園路路權是國民黨立委林為洲先借到，再讓予民團使用，原先秋鬥遊行規畫在公園路、凱道口進行「YES TAIWAN」和「藻礁永存」排字及會師，但卻遭中正一分局以「上層有意見」為理由否決，警方甚至不准許遊行隊伍行經總統府正前方，形同要淨空凱道，他質疑，承辦基層認為排字活動並未影響交通，難道是「藻礁永存」四個字讓上層不高興？

秋鬥總召黃德北也說，秋鬥是歷史悠久的活動，每年上街集結對政府政策表達不滿、為弱勢發聲，過去也常經過總統府、行政院、立法院，但從未被禁止，這次警方卻過度干預集會遊行，莫非是總統府不願見到「不同意見的民意」？

藻礁公投領銜人潘忠政則表示，過去民間團體上凱道，可用各種創意表達意見，集會活動也多有人體排字橋段，如今的執政黨，竟以不能排字來干涉人民意見的表達，顯示在民進黨執政下，既不民主也不進步，黨名為民主進步黨的執政黨，卻讓台灣民主倒退嚕。

他直指，民進黨熟悉社會運動運作，執政後對於集會遊行的管制更趨嚴格，讓人民不但無法靠近行政中心表達意見，甚至放假消息混淆視聽，這真是民主社會的恥辱，但可以愚民一時，不可能愚民永遠，執政黨如此作法，只是在自掘提早下台的墳墓。

林為洲也說，他一再與分局協調，借到公園路路權，卻永遠借不到凱道，問警方到底是誰借的，也問不出來。他預估，秋鬥遊行當天應會超過2萬人參與，本來希望展現理性訴求，現在卻被逼著要到處流竄遊行，至今還在規畫行動該怎麼處理。

秋鬥呼籲，政府應回歸憲法集會自由，以及集遊法報備精神，民團在公園路的路權應受到充分保障，遊行的表達自由也不應受到過度干預限制。今年秋鬥的訴求是「反獨裁、護民主、拚公投」，呼籲執政黨不要做出民主倒退的做法，也呼籲民眾12日一起上凱道「反萊豬、護藻礁」。