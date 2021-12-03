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國民黨抗議蘇貞昌國庫小偷 立院院會一度停擺

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌等人列席報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案，國民黨團發起抗議，藍綠立委各自舉牌對峙。林澔一／攝影
立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌等人列席報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案，國民黨團發起抗議，藍綠立委各自舉牌對峙。林澔一／攝影

立法院會今天邀請行政院蘇貞昌等人列席報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案（111年度至115年度）」編製經過，並備質詢。蘇貞昌上台報告前，國民黨團發起抗議，稱蘇揆是國庫小偷。

院會處理報告事項時，國民黨立委拿標語占據發言台、質詢台與備詢台，高喊蘇貞昌是國庫小偷；綠營立委則要蘇貞昌加油。為此，立法院長游錫堃裁示休息，院會停擺近20分鐘，才又恢復開會。

根據行政院送至立院書面資料指出，蘇貞昌表示，該案是為了捍衛領海、領空與區域和平穩定的重大國防投資，也向國際展現台灣自我防衛的決心，要讓保衛國家的國軍能早日獲得所需裝備，向國際展現台灣自我防衛的決心，也宣示台灣是整個亞太地區和平、穩定和繁榮不可或缺的角色。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌等人列席報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案，國民黨團發起抗議，藍綠立委各自舉牌對峙。林澔一／攝影
立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌等人列席報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案，國民黨團發起抗議，藍綠立委各自舉牌對峙。林澔一／攝影

蘇貞昌 行政院 立法院

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