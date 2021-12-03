國民黨抗議蘇貞昌國庫小偷 立院院會一度停擺

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌等人列席報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案（111年度至115年度）」編製經過，並備質詢。蘇貞昌上台報告前，國民黨團發起抗議，稱蘇揆是國庫小偷。

院會處理報告事項時，國民黨立委拿標語占據發言台、質詢台與備詢台，高喊蘇貞昌是國庫小偷；綠營立委則要蘇貞昌加油。為此，立法院長游錫堃裁示休息，院會停擺近20分鐘，才又恢復開會。