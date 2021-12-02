快訊

4路線收攤！又一客運明年將停駛 公路總局回應了

替林秉樞洗白帶風向？李柏璋「8點聲明」：我很笨、我相信他了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠指不孕症預算遭卡 蔣萬安駁：11月早已審完

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委蔣萬安。記者林俊良／攝影
國民黨立委蔣萬安。記者林俊良／攝影

民進黨婦女部主任許嘉恬今天指出，衛福部國健署推出不孕症治療補助方案後，已有超過1萬件申請案通過資格審查，卻因國民黨立法院黨團杯葛總預算審查，而恐領不到補助經費。國民黨立委蔣萬安駁斥，該預算早在11月24日審查完竣。

蔣萬安說明，本會期衛福部關於不孕症補助的預算，早在11月24日審查完畢，民進黨是不懂立法院議事運作、不做功課，還是明知預算已過卻惡意造謠抹黑？

蔣萬安表示，事實上，不孕症擴大補助是自己最先開始努力爭取，審預算過程更提出主決議，要求落實補助，讓更多人知道這項福利政策，未來也會持續為不孕症夫婦爭取權益。

蔣萬安也嚴厲譴責民進黨，將不孕症議題當成惡劣的政治操作手段，並呼籲民進黨全黨上下正視弱勢族群、食安、生態保育等議題，不要再站在人民的對立面。

不孕症 民進黨 蔣萬安 許嘉恬

延伸閱讀

民進黨：「二寶爸」蔣萬安 快回立院審不孕症預算

相關新聞

綠指不孕症預算遭卡 蔣萬安駁：11月早已審完

民進黨婦女部主任許嘉恬今天指出，衛福部國健署推出不孕症治療補助方案後，已有超過1萬件申請案通過資格審查，卻因國民黨立法院...

國會外交首例 捷克、台灣外交國防委員會主席視訊對談

立法院外交國防委員會召集委員趙天麟今天下午與捷克參議院院外交、國防與安全委員會主席費雪（Pavel Fischer）以視...

立陶宛將在台設代表處 友台小組主席：這是重要的據點

立陶宛明年初將在台灣設立辦事處，立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）今天表示，立陶宛在台灣設立...

台立關係再提升？ 立陶宛友台小組：考慮民主也要考慮未來

「2021年開放國會論壇」於今明兩天登場，今下午由立法院開放國會委員會召集人、無黨籍立委林昶佐與波海三國議員對談。對於是...

民進黨：「二寶爸」蔣萬安 快回立院審不孕症預算

國民黨立院黨團批民進黨政府在公投案投票行政不中立，杯葛中央政府總預算審查。民進黨婦女部主任許嘉恬今天表示，中央政府總預算...

柯文哲臉書發文共機擾台 簡舒培：中國看得到臉書嗎？

2021台北上海雙城論壇昨天落幕，因市長柯文哲事後才在臉書發文提對共機擾台的看法，挨批馬後砲。台北市議員簡舒培今批評，柯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。