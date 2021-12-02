綠指不孕症預算遭卡 蔣萬安駁：11月早已審完

民進黨婦女部主任許嘉恬今天指出，衛福部國健署推出不孕症治療補助方案後，已有超過1萬件申請案通過資格審查，卻因國民黨立法院黨團杯葛總預算審查，而恐領不到補助經費。國民黨立委蔣萬安駁斥，該預算早在11月24日審查完竣。

蔣萬安說明，本會期衛福部關於不孕症補助的預算，早在11月24日審查完畢，民進黨是不懂立法院議事運作、不做功課，還是明知預算已過卻惡意造謠抹黑？

蔣萬安表示，事實上，不孕症擴大補助是自己最先開始努力爭取，審預算過程更提出主決議，要求落實補助，讓更多人知道這項福利政策，未來也會持續為不孕症夫婦爭取權益。

蔣萬安也嚴厲譴責民進黨，將不孕症議題當成惡劣的政治操作手段，並呼籲民進黨全黨上下正視弱勢族群、食安、生態保育等議題，不要再站在人民的對立面。