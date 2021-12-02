影／多名檢警衝進支持者住家 顏寬恒：里民心生畏懼

台中市第二選區立委補選，傳出里長舉辦餐會活動涉及賄選，台中地檢署與警方今天上午大動作到4名里長、22名里民住家，下午訊後均予以請回。顏寬恒幕僚公布支持者辦公室有大批警力進入，國民黨參選人顏寬恒痛批「政治偵辦」，更說里民無端「被逮」，已心生畏懼，產生寒蟬效應。

台中地檢署檢察官今天上午傳訊4名里長、22名里民，針對餐會有無對價關係調查，查證是否有違反選罷法，今天下午訊後予以請回。

晚間國民黨參選人顏寬恒幕僚公布支持者里長辦公室的監視器畫面，畫面中至少有5名身著便衣檢警進入詢問，幕僚表示，支持者當時根本不知道他們是誰，一頭霧水。

顏寬恒晚間受訪指出，據他所知，十多名檢調人員到支持者家內「逮人」，大動作製造里民恐慌效應，心生畏懼、寒蟬效應，感覺被脅迫。支持者下午檢方均請回，後續狀況如何，他不清楚。

顏寬恒質疑，檢察官指揮背後是否含有政治偵辦？企圖用這種作法製造寒蟬效應，讓支持者心生畏懼，影響選情。

顏寬恒再次強調，這些餐點與他無關，由支持者發起。檢察官這次偵辦，已違反法務部在民國100年函釋，「提供參加民眾適度茶水、簡便餐飲不構成賄選」說明，這事件無論有無起訴或審理，已在媒體產生效益，是否企圖影響選情？