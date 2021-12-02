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李柏璋遭起底是綠前議員助理 陳亭妃胞妹：去年已離職

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
高嘉瑜。本報資料照片
高嘉瑜。本報資料照片

「台獨機關槍」李柏璋遭起底替林秉樞洗白帶風向，媒體人黃揚明今在臉書爆料，李曾任民進黨台北市前議員顏聖冠以及立委陳亭妃胞妹、台南市議員陳怡珍的辦公室助理，掀起黨內互打陰謀論。不過，陳怡珍否認有操作攻訐他人，且李待的時間並不長，因工作表現不如預期，去年已請他離開團隊；陳亭妃也多次強調，並不認識林秉樞。

媒體人黃揚明指出，李柏璋三年前曾擔任台北市前議員顏聖冠助理，離開後即轉往台南發展，參與立委輔選，去年因李捲入一起網路誹謗告訴官司，被查出曾任職於民進黨南市議員陳怡珍的辦公室助理，但李因常惹出是非，去年已從陳怡珍團隊離職。目前李應該是專職的網軍操作者，尚無充分證據可完全連結陳亭妃與李柏璋有聯絡。

陳怡珍受訪時表示，沒有要李攻訐他人，也不清楚李的官司內容，但因他工作表現不如預期，去年才會請他離開。

黃揚明指，林秉樞原本與李柏璋不認識，是因林的一名女性友人親屬為台南地方聞人，女性友人應該也是被林欺騙，才幫林找李柏璋到網路帶風向。對李而言，這起事件對其網軍生意形同重傷，如同「督割案」重演，地方選舉將至，主動出面稱自己受騙是為了未來更大的商機。

由於民進黨立委高嘉瑜受暴事件，李柏璋替林秉樞洗白帶風向，扯出幕後有台南重量級人士操作，陳亭妃說，如果現在有人故意說台南某一綠營立委，應該是要跟林秉樞認識的人才可能提供相關資料，無論是哪個有心人士要帶風向都應該求證，或者根本沒有這樣的綠營人士卻又被帶風向，也是不應該。

台南 林秉樞 陳亭妃

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