快訊

女學生掌摑男同學「家長不能過問」 校長震怒：沒人通報

日本晶片業爆搶人大戰 日媒：恐殃及台積電

傳蔡總統早知悉高嘉瑜被施暴 府：非事實

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導

民進黨立委高嘉瑜被施暴案，外傳國安高層、蔡英文總統早知悉高遭暴力脅迫。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡總統及府方事前並不清楚案件的來龍去脈，對於已進入偵辦中的司法案件，也不便多做評論。實際狀況是，高嘉瑜於11月30日臉書證實相關訊息後，蔡總統即請總統府副秘書長李俊俋向高致上慰問與關切，並透過幕僚聯繫立法院，了解對委員人身安全的強化維護狀況。

張惇涵表示，總統府要再次強調，任何暴力都應該被譴責。基於國會議員的安全考量，蔡總統在相關新聞披露後，確有透過幕僚洽繫立法院秘書林志嘉等，希望立法院適切維護高嘉瑜的安全。

張惇涵說，另針對有媒體詢問，有報導稱林姓男子聲稱總統、副總統原訂要出席其母告別式議題，也要鄭重澄清，這顯然又是林姓男子弄虛作假的手法，總統、副總統自始至終沒有討論過這個行程，當然也就都沒有安排這個行程。

總統府發言人 立法院 張惇涵

延伸閱讀

林秉樞有無精神疾病 律師：需做鑑定

高嘉瑜案曝綠網軍操作 他批：對得起民進黨先賢先烈？

林秉樞備份豆腐頭遭調包？檢警：相關證據已扣押釐清中

影／高嘉瑜遭男友爆打 中警找女警現聲拍片防家暴

相關新聞

台立關係再提升？ 立陶宛友台小組：考慮民主也要考慮未來

「2021年開放國會論壇」於今明兩天登場，今下午由立法院開放國會委員會召集人、無黨籍立委林昶佐與波海三國議員對談。對於是...

立陶宛將在台設代表處 友台小組主席：這是重要的據點

立陶宛明年初將在台灣設立辦事處，立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）今天表示，立陶宛在台灣設立...

民進黨：「二寶爸」蔣萬安 快回立院審不孕症預算

國民黨立院黨團批民進黨政府在公投案投票行政不中立，杯葛中央政府總預算審查。民進黨婦女部主任許嘉恬今天表示，中央政府總預算...

柯文哲臉書發文共機擾台 簡舒培：中國看得到臉書嗎？

2021台北上海雙城論壇昨天落幕，因市長柯文哲事後才在臉書發文提對共機擾台的看法，挨批馬後砲。台北市議員簡舒培今批評，柯...

傳蔡總統早知悉高嘉瑜被施暴 府：非事實

民進黨立委高嘉瑜被施暴案，外傳國安高層、蔡英文總統早知悉高遭暴力脅迫。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡總統及府方事前並不清...

李柏璋遭起底是綠前議員助理 陳亭妃胞妹：去年已離職

「台獨機關槍」李柏璋遭起底替林秉樞洗白帶風向，媒體人黃揚明今在臉書爆料，李曾任民進黨台北市前議員顏聖冠以及立委陳亭妃胞妹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。