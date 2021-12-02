傳蔡總統早知悉高嘉瑜被施暴 府：非事實

民進黨立委高嘉瑜被施暴案，外傳國安高層、蔡英文總統早知悉高遭暴力脅迫。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡總統及府方事前並不清楚案件的來龍去脈，對於已進入偵辦中的司法案件，也不便多做評論。實際狀況是，高嘉瑜於11月30日臉書證實相關訊息後，蔡總統即請總統府副秘書長李俊俋向高致上慰問與關切，並透過幕僚聯繫立法院，了解對委員人身安全的強化維護狀況。

張惇涵表示，總統府要再次強調，任何暴力都應該被譴責。基於國會議員的安全考量，蔡總統在相關新聞披露後，確有透過幕僚洽繫立法院秘書林志嘉等，希望立法院適切維護高嘉瑜的安全。

張惇涵說，另針對有媒體詢問，有報導稱林姓男子聲稱總統、副總統原訂要出席其母告別式議題，也要鄭重澄清，這顯然又是林姓男子弄虛作假的手法，總統、副總統自始至終沒有討論過這個行程，當然也就都沒有安排這個行程。