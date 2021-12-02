影／中檢傳4里長22選民調查 顏寬恒質疑政治偵辦

台中市第二選區立委補選，傳出里長所舉辦的活動餐會，被質疑以餐會賄選，同時民進黨參選人林靜儀希望檢調釐清；國民黨參選人顏寬恒質疑檢察官指揮背後是否含有政治偵辦？企圖製造寒蟬效應，讓支持者心生畏懼，影響選情。

台中地檢署檢察官今天上午傳訊4名里長、22名里民，針對餐會有無對價關係調查，查證是否有違反選罷法，今天下午訊後予以請回。

晚間，國民黨參選人顏寬恒回應，台中檢調動作不符合比例原則，對於炒米粉等地方小吃就「大動干戈」，反問，民進黨說明會舉辦過程中贈送餐飲，有水果、粽子、包子、炒米粉、龍蝦大餐等一大堆，是否符合比率原則？更反問，是不是只有執政黨、民進黨可以？國民黨不行、顏寬恒不行。

據他所知，十多名檢調人員到支持者家內「逮人」，大動作製造里民恐慌效應，心生畏懼、寒蟬效應，感覺被脅迫。支持者下午檢方均請回，後續狀況如何，他不清楚。

顏寬恒質疑，檢察官指揮背後是否含有政治偵辦？企圖用這種作法製造寒蟬效應，讓支持者心生畏懼，影響選情。

顏寬恒再次強調，這些餐點跟他完全沒關聯，完全是支持者自發性準備的台灣小吃。檢察官這次的偵辦，已違反最高檢的察查賄選的說明與認定，簡單的茶點、必要的小吃、便當，是不構成對價關係與賄選，這事件無論事後有無起訴，或是法院審理，都已經在媒體有一定效果，是否企圖影響選情？

至於媒體提問南屯區公保地違建，顏寬恒再次強調，一切依照法規範，尊重權責機關單位、拆除科的認定。