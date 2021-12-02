快訊

女學生掌摑男同學「家長不能過問」 校長震怒：沒人通報

日本晶片業爆搶人大戰 日媒：恐殃及台積電

影／中檢傳4里長22選民調查 顏寬恒質疑政治偵辦

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
國民黨參選人顏寬恒質疑檢察官指揮背後是否含有政治偵辦？企圖製造寒蟬效應，讓支持者心生畏懼，影響選情。圖／顏寬恒服務團隊提供
國民黨參選人顏寬恒質疑檢察官指揮背後是否含有政治偵辦？企圖製造寒蟬效應，讓支持者心生畏懼，影響選情。圖／顏寬恒服務團隊提供

台中市第二選區立委補選，傳出里長所舉辦的活動餐會，被質疑以餐會賄選，同時民進黨參選人林靜儀希望檢調釐清；國民黨參選人顏寬恒質疑檢察官指揮背後是否含有政治偵辦？企圖製造寒蟬效應，讓支持者心生畏懼，影響選情。

台中地檢署檢察官今天上午傳訊4名里長、22名里民，針對餐會有無對價關係調查，查證是否有違反選罷法，今天下午訊後予以請回。

晚間，國民黨參選人顏寬恒回應，台中檢調動作不符合比例原則，對於炒米粉等地方小吃就「大動干戈」，反問，民進黨說明會舉辦過程中贈送餐飲，有水果、粽子、包子、炒米粉、龍蝦大餐等一大堆，是否符合比率原則？更反問，是不是只有執政黨、民進黨可以？國民黨不行、顏寬恒不行。

據他所知，十多名檢調人員到支持者家內「逮人」，大動作製造里民恐慌效應，心生畏懼、寒蟬效應，感覺被脅迫。支持者下午檢方均請回，後續狀況如何，他不清楚。

顏寬恒質疑，檢察官指揮背後是否含有政治偵辦？企圖用這種作法製造寒蟬效應，讓支持者心生畏懼，影響選情。

顏寬恒再次強調，這些餐點跟他完全沒關聯，完全是支持者自發性準備的台灣小吃。檢察官這次的偵辦，已違反最高檢的察查賄選的說明與認定，簡單的茶點、必要的小吃、便當，是不構成對價關係與賄選，這事件無論事後有無起訴，或是法院審理，都已經在媒體有一定效果，是否企圖影響選情？

至於媒體提問南屯區公保地違建，顏寬恒再次強調，一切依照法規範，尊重權責機關單位、拆除科的認定。

顏寬恒 檢察官 民進黨

延伸閱讀

中市立委補選傳餐會賄選 中檢傳4里長22名選民調查

周玉蔻爆顏家逼退菱傳媒徐中雄 顏寬恒團隊：明天統一說明

顏寬恒支持者辦活動隱晦？林靜儀質疑「誰知道辦在那裡」

聽到顏寬恒說要伸張土地正義 林靜儀爆笑了10幾秒

相關新聞

台立關係再提升？ 立陶宛友台小組：考慮民主也要考慮未來

「2021年開放國會論壇」於今明兩天登場，今下午由立法院開放國會委員會召集人、無黨籍立委林昶佐與波海三國議員對談。對於是...

立陶宛將在台設代表處 友台小組主席：這是重要的據點

立陶宛明年初將在台灣設立辦事處，立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）今天表示，立陶宛在台灣設立...

民進黨：「二寶爸」蔣萬安 快回立院審不孕症預算

國民黨立院黨團批民進黨政府在公投案投票行政不中立，杯葛中央政府總預算審查。民進黨婦女部主任許嘉恬今天表示，中央政府總預算...

柯文哲臉書發文共機擾台 簡舒培：中國看得到臉書嗎？

2021台北上海雙城論壇昨天落幕，因市長柯文哲事後才在臉書發文提對共機擾台的看法，挨批馬後砲。台北市議員簡舒培今批評，柯...

台鐵一日兩事故 立委批：螺絲不是鬆了 是不見了

昨日台鐵一天內發生兩起事故，上午台鐵207次太魯閣號遭施工鋼軌樁撞擊，晚間611次復興號又於行進間時車廂脫落。無黨籍立委...

影／多名檢警衝進支持者住家 顏寬恒：里民心生畏懼

台中市第二選區立委補選，傳出里長舉辦餐會活動涉及賄選，台中地檢署與警方今天上午大動作到4名里長、22名里民住家，下午訊後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。