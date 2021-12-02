立陶宛將在台設代表處 友台小組主席：這是重要的據點

立陶宛明年初將在台灣設立辦事處，立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）今天表示，立陶宛在台灣設立代表處需要經過一些過程，因為這是一件新的事情，在台灣的代表機構是很重要的據點，立陶宛目前正在物色最合適的代表人選和團隊。

外交部、立法院、美國國際民主協會及台灣亞洲交流基金會，今明兩天共同舉辦「2021年開放國會論壇」，馬瑪竇率波羅的海三國議員來台訪問並參加論壇，在今天的活動結束後聯合接受媒體訪問，訪團成員包括拉脫維亞國會友台小組主席福燦（Janis Vucans）、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森（Jüri Jaanson）、立陶宛國會友台小組副主席馬提奧、拉脫維亞國會友台小組副主席拉科夫斯基、愛沙尼亞國會友台小組成員米林等。

立陶宛駐台機構原訂今年秋天成立，後來變成年底前成立，而蔡英文總統日前表示明年初設立，媒體好奇成立時間延遲的原因。馬瑪竇說，並沒有延遲，而是在台灣設立代表機構在議會需要經過一些程序，這是一件新的事情，修法已經通過了，目前正在尋覓最合適的人選和團隊，因為這個點對立陶宛來說很重要。

波海三國中我和立陶宛互設代表機構，我國在拉脫維亞有代表處，但拉脫維亞在台並無代表機構，我國和愛沙尼亞並未互設代表機構。媒體詢問拉脫維亞是否可能在台設代表處，福燦說他無法回答這個問題，因為他是國會議員且他來自反對黨，不過拉脫維亞對台灣的代表處非常滿意，彼此間在科學、經濟等方面都有合作。楊森說，愛沙尼亞目前在台灣沒有設立代表處的計畫，因為他們在新加坡和韓國已有代表處，台灣由兩處兼轄。

被問到此行來台是否有受到中國打壓，三人均表示沒有，並說自己來自自由民主的國家，有到各地訪問的權利和自由，即便被施壓還是會堅持自己該有的權利。

馬瑪竇說，因為防疫，他們這幾天只能在遊覽車上欣賞台灣的景點，景點很漂亮但因為無法下車參觀感到可惜，他們昨天在飯店吃到立法院長游錫堃送的鹹酥雞和珍珠奶茶，覺得非常好吃，他很喜歡台灣的街頭小吃，認為這樣的口味在歐洲會受到歡迎，特別讚美茶和木瓜牛奶很好喝，還說考慮把立陶宛的中國餐館改成台灣餐廳。

楊森和福燦說，台灣是很美麗且友善的國家，小籠包很好吃，味道比他們在歐洲的中式餐館吃到的好吃太多了。