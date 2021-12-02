快訊

女學生掌摑男同學「家長不能過問」 校長震怒：沒人通報

日本晶片業爆搶人大戰 日媒：恐殃及台積電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立陶宛將在台設代表處 友台小組主席：這是重要的據點

聯合報 / 記者徐偉真吳亮賢╱台北即時報導
立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇(左三)率波羅的海三國議員來台訪問並參加開放國會論壇。記者徐偉真／攝影
立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇(左三)率波羅的海三國議員來台訪問並參加開放國會論壇。記者徐偉真／攝影

立陶宛明年初將在台灣設立辦事處，立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）今天表示，立陶宛在台灣設立代表處需要經過一些過程，因為這是一件新的事情，在台灣的代表機構是很重要的據點，立陶宛目前正在物色最合適的代表人選和團隊。

外交部、立法院、美國國際民主協會及台灣亞洲交流基金會，今明兩天共同舉辦「2021年開放國會論壇」，馬瑪竇率波羅的海三國議員來台訪問並參加論壇，在今天的活動結束後聯合接受媒體訪問，訪團成員包括拉脫維亞國會友台小組主席福燦（Janis Vucans）、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森（Jüri Jaanson）、立陶宛國會友台小組副主席馬提奧、拉脫維亞國會友台小組副主席拉科夫斯基、愛沙尼亞國會友台小組成員米林等。

立陶宛駐台機構原訂今年秋天成立，後來變成年底前成立，而蔡英文總統日前表示明年初設立，媒體好奇成立時間延遲的原因。馬瑪竇說，並沒有延遲，而是在台灣設立代表機構在議會需要經過一些程序，這是一件新的事情，修法已經通過了，目前正在尋覓最合適的人選和團隊，因為這個點對立陶宛來說很重要。

波海三國中我和立陶宛互設代表機構，我國在拉脫維亞有代表處，但拉脫維亞在台並無代表機構，我國和愛沙尼亞並未互設代表機構。媒體詢問拉脫維亞是否可能在台設代表處，福燦說他無法回答這個問題，因為他是國會議員且他來自反對黨，不過拉脫維亞對台灣的代表處非常滿意，彼此間在科學、經濟等方面都有合作。楊森說，愛沙尼亞目前在台灣沒有設立代表處的計畫，因為他們在新加坡和韓國已有代表處，台灣由兩處兼轄。

被問到此行來台是否有受到中國打壓，三人均表示沒有，並說自己來自自由民主的國家，有到各地訪問的權利和自由，即便被施壓還是會堅持自己該有的權利。

馬瑪竇說，因為防疫，他們這幾天只能在遊覽車上欣賞台灣的景點，景點很漂亮但因為無法下車參觀感到可惜，他們昨天在飯店吃到立法院長游錫堃送的鹹酥雞和珍珠奶茶，覺得非常好吃，他很喜歡台灣的街頭小吃，認為這樣的口味在歐洲會受到歡迎，特別讚美茶和木瓜牛奶很好喝，還說考慮把立陶宛的中國餐館改成台灣餐廳。

楊森和福燦說，台灣是很美麗且友善的國家，小籠包很好吃，味道比他們在歐洲的中式餐館吃到的好吃太多了。

立陶宛 立法院 珍珠奶茶

延伸閱讀

台立關係再提升？ 立陶宛友台小組：考慮民主也要考慮未來

相關新聞

台立關係再提升？ 立陶宛友台小組：考慮民主也要考慮未來

「2021年開放國會論壇」於今明兩天登場，今下午由立法院開放國會委員會召集人、無黨籍立委林昶佐與波海三國議員對談。對於是...

立陶宛將在台設代表處 友台小組主席：這是重要的據點

立陶宛明年初將在台灣設立辦事處，立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）今天表示，立陶宛在台灣設立...

民進黨：「二寶爸」蔣萬安 快回立院審不孕症預算

國民黨立院黨團批民進黨政府在公投案投票行政不中立，杯葛中央政府總預算審查。民進黨婦女部主任許嘉恬今天表示，中央政府總預算...

柯文哲臉書發文共機擾台 簡舒培：中國看得到臉書嗎？

2021台北上海雙城論壇昨天落幕，因市長柯文哲事後才在臉書發文提對共機擾台的看法，挨批馬後砲。台北市議員簡舒培今批評，柯...

台鐵一日兩事故 立委批：螺絲不是鬆了 是不見了

昨日台鐵一天內發生兩起事故，上午台鐵207次太魯閣號遭施工鋼軌樁撞擊，晚間611次復興號又於行進間時車廂脫落。無黨籍立委...

影／多名檢警衝進支持者住家 顏寬恒：里民心生畏懼

台中市第二選區立委補選，傳出里長舉辦餐會活動涉及賄選，台中地檢署與警方今天上午大動作到4名里長、22名里民住家，下午訊後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。