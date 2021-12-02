台立關係再提升？ 立陶宛友台小組：考慮民主也要考慮未來

「2021年開放國會論壇」於今明兩天登場，今下午由立法院開放國會委員會召集人、無黨籍立委林昶佐與波海三國議員對談。對於是否進一步提升與台灣的關係？立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇表示，國家不同政治階段有不同角度，要看長遠一點，「我們要考慮民主也要考慮到未來」。

馬瑪竇指出，波海三國是在同個區域，屬歐盟一員，從自身國家利益及角度來看，有很多挑戰需要面對，長期而言需要一定的互相了解關係，從短期而言，則要看歐盟跟中國、北約跟中國的關係，其中因立陶宛與北約有國家安全上的關係，也要看北約的政策，了解立陶宛挑戰是什麼。

馬瑪竇說，因中國跟歐盟站在對立立場，從這角度來看，立陶宛跟歐盟站在一起，他也提到，國家不同政治階段有不同角度，要看長遠一點，考慮民主也要考慮到未來，雖然有些戰爭已經結束，但現在面對的是另一種戰爭，未來十年可能會有不同情況、觀念，「中國可能會變，台灣海峽也可能有一些挑戰，我們站在正確面向，到時可以加以討論」。

拉脫維亞國會友台小組主席福燦表示，拉脫維亞對於未來的事情，都有很好的遠景，歐盟也希望能夠對於台灣海峽兩岸關係有推動力量「波海、台海議題都是地緣政治問題，期望台海問題有正向發展」。

馬瑪竇在會中也建議，國會中有不同政黨，政黨是政策血脈，是民主機制的血液，台灣的政黨可以和立場相近的歐洲政黨建立合作關係，這是和歐盟建立緊密關係的方法，也是最簡單能進入歐盟政治的方式。

林昶佐則表示，台灣之於中國，就如波海國家之於俄羅斯，都是面對威權獨裁的前線，相信這種互相扶持的力量，不只能捍衛民主自由，更能夠給予受壓迫的人民希望，讓世界有機會往正面的美好願景前進。

對於立陶宛決定與台灣互設代表處後，中國以外交、貿易的手段不斷施壓，林昶佐也感謝立陶宛，「沒有任何一個國家應該要為自己與其他國家發展正常交往關係被懲罰，台灣人民不會讓國際上的好朋友們失望」。